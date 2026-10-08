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Люис Хамилтън: Младите пилоти стават все по-предпазливи на мокра писта

  • 8 окт 2026 | 21:06
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Седемкратният световен шампион Люис Хамилтън отбеляза сериозно разминаване в нагласите между ветераните и новото поколение състезатели във Формула 1 по отношение на карането при дъждовни условия. Според британския ас по-младите му колеги подхождат с излишна предпазливост в подобни ситуации.

След превалявания в няколко предишни сесии, състезанието на пистата „Сепанг“ се превърна в първото истинско сериозно изпитание на мокър асфалт за новото поколение болиди от 2026 година, след като мощен порой наводни трасето малко преди планирания старт. Заради тежките метеорологични условия началото бе отложено с 40 минути, а след това всички автомобили потеглиха с гуми интермедия вместо с такива за дъжд. Част от отборите се сблъскаха и с вече нашумелия софтуерен проблем, който спря колите им на пистата.

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Междувременно Международната автомобилна федерация (ФИА) приключи своето разследване около хаоса в Малайзия и очерта следващите си стъпки за предотвратяване на подобни инциденти.

„Състезанията в дъжд вече категорично не са същите като преди - сподели 41-годишният Хамилтън. - Имал съм страхотни надпревари, например през 2008 година на мокро. Тогава обаче провеждахме много повече тестове и разполагахме с по-добри гуми за дъжд, благодарение на сериозната развойна дейност с Бриджстоун.“

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„Лично аз обожавам да се състезавам на дъжд. Смятам, че организаторите подхождат твърде предпазливо, но същото важи и за младите пилоти, които навлизат в спорта. Ние, пилотите от старата школа, веднага казваме: ‚Нека караме‘, докато повечето млади предпочитат да не се състезават. Те получават разнопосочни сигнали и са изключително предпазливи. Точно при екстремни условия обаче можем истински да изпитаме възможностите си. По-рисковано ли е? Определено. В Малайзия бях на пистата със сликове при най-трудните условия, но обожавам това предизвикателство. В това се състои същността на състезанията – да управляваш по усет, на ръба на възможностите. Именно там се прави разликата и точно така успях да се откроя в дъжда.“

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От своя страна Карлос Сайнц изрази мнение, че рейс контролът е избрал точния момент за даване на старта в Малайзия.

„Според мен моментът, в който ФИА даде зелена светлина за старт, беше абсолютно правилен спрямо силата на дъжда - коментира 32-годишният испанец. - Всички бяхме единодушни, че дъждът беше твърде силен преди това. Опитахме да се състезаваме, но възникнаха трудности заради външни фактори като софтуерния срив, а не поради липса на желание да караме на мокро. Лично аз приветствам дъжда, защото той ми дава по-добри шансове за силно класиране.“

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Французинът Хаджар, който се завъртя в зоната за сигурност по време на загряващата обиколка, посочи, че новите задвижващи системи с висок дял на електрическа мощност сериозно затрудняват управлението на мокра писта.

„Има два основни проблема - заяви 22-годишният състезател. - Първият е софтуерът – никога не знаеш точно кога ще се задейства мощността, което в дъжд е неприятно. Освен това гумите интермедия изобщо не се справят с наличието на локви и събрана вода по трасето. За да работят, асфалтът трябва да бъде просто мокър и равномерен. Когато израствах в моторните спортове, просто слагахме гуми за дъжд и карахме, докато сега постоянно трябва да се избягват определени участъци. Имаме нужда от подобрение в това отношение.“

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Често гумите за силен дъжд се оказват значително по-бавни от тези интермедия, а в условията, в които те биха били най-полезни, дирекцията на състезанието обикновено преценява, че пистата е твърде опасна за провеждане на надпревара.

По отношение на софтуерните настройки не всички споделят притесненията на по-младите пилоти. „Оказа се много по-лесно, отколкото очаквах, тъй като всеки може сам да контролира подаването на киловатите и силата на ускорението - заяви 36-годишният Серхио Перес, който кара за Кадилак с двигател на Ферари, докато Хаджар се състезава със задвижваща система на Ред Бул Форд. - Всичко зависи от пилота – сам решаваш какво натоварване да поемеш и можеш да променяш мощността от 350 на 250 или 200 киловата.“

Темата за карането на мокро вероятно ще остане актуална и през предстоящия уикенд за Гран При на Сингапур, където метеорологичните прогнози отново предвиждат вероятност за валежи.

Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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