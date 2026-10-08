Шефът на Априлия: Да победиш Марк Маркес е най-трудната задача в MotoGP

Изпълнителният директор на Априлия Рейсинг Масимо Ривола заяви, че битката за световната титла в MotoGP през 2026 година срещу звездата на Дукати Марк Маркес представлява възможно най-тежкото изпитание за неговия отбор на фона на засилващото се съперничество между двата италиански конструктора.

След четири последователни сезона на превъзходство за Дукати, тимът на Априлия се утвърди като реален претендент за върха благодарение на сериозния прогрес в разработката на мотора RS-GP. Заводската структура и сателитният тим Тракхаус вече завоюваха седем победи в проведените до момента 16 основни състезания, с което изравниха общия си актив от предишните три сезона.

The riders feel like rockstars every time they’re in Indonesia thanks to our passionate fans!🫶 #IndonesianGP 🇮🇩 https://t.co/RvhCONtgjV — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 8, 2026

Въпреки че Априлия разполага с един от най-конкурентните мотоциклети в решетката, Дукати запазва равенство в класирането при конструкторите преди старта в Индонезия. Това се дължи в огромна степен на формата на Маркес, който триумфира в шест от последните девет състезания за заводския тим.

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Ривола определи Маркес и Дукати като най-силния възможен тандем и разкри как се е опитал да мотивира хората си в Ноале още през миналия сезон:

„Колко трудно е да победиш Марк? Смятам, че това е най-сложната задача, която можем да имаме. Миналата година казах, че това е възможно — послание, насочено главно навътре към компанията, за да повярваме в собствените си сили. През този сезон вече го постигнахме на няколко пъти. Дали ще издържим до самия край, е твърде рано да се прогнозира. Самият факт обаче, че сме в тази битка, ни носи огромно удовлетворение, защото се изправяме срещу най-добрата комбинация, виждана от години. Това показва, че свършеното в Ноале е било на изключително ниво.“

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Шест кръга преди финала на сезона Априлия има двама пилоти в спора за трофея — Хорхе Мартин и Марко Бедзеки. В същото време в лагера от Борго Панигале всички ресурси са насочени в подкрепа на Маркес, който се утвърди като безспорният лидер на Дукати.

Преди надпреварата на пистата „Мандалика“ Мартин има минимален аванс от две точки пред Маркес, докато Бедзеки се намира на трета позиция с пасив от 49 точки.

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Запитан дали наличието на двама състезатели в битката за върха е плюс или минус за Априлия, Ривола коментира:

„Преди всичко това е повод за радост. Със сигурност те ще си отнемат точки един на друг, но това е позитивно както за шампионата, така и за самия спорт. Чудесно е, че повече от един състезател може да кара бързо с този мотор, а това е и отличен знак към бъдещите ни пилоти.“

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Генералният мениджър на Дукати Джиджи Дал'Иня също отбеляза, че присъствието на повече състезатели в челото носи предимство за всеки производител:

„Смятам, че колкото повече пилоти имаш в челните редици, толкова по-добре. Лично аз бих искал да разполагаме с повече от един състезател в челото“, заяви Дал'Иня по време на специална пресконференция в Индонезия.

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Снимки: Gettyimages