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MotoGP с нов формат от 2027 година

  • 7 окт 2026 | 15:08
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Организаторите на MotoGP представиха нов формат на състезателните уикенди в кралския клас, който ще използва от началото на сезон 2027 в световния шампионат по мотоциклетизъм на писта.

Основната промяна е свързана с добавянето на втора квалификация, която ще определя реда на стартиране за спринта. Тя ще се провежда в петък следобед и ще продължава само 15 минути, в които всички пилоти ще се борят за по-предна стартова позиция.

MotoGP представи календар с 22 кръга за сезон 2027
MotoGP представи календар с 22 кръга за сезон 2027

Преди това уикендът ще стартира с една 45-минутната свободна тренировка, а в петък следобед, преди квалификацията за спринта, ще има още 30-минутна подготвителна сесия. В събота сутринта се предвижда нова 20-минутната тренировка, която ще предхожда квалификация за състезанието.

Тя ще запази досегашния си формат с две отделни сесии по 15 минути, но с една важна промяна. Вече няма да има пилоти, които да се класират директно за втората фаза, а ще бъде като във Формула 1. Така всички ще стартират битката за полпозишъна от началото на квалификацията, а най-бързите 12 в откриващите 15 минути ще продължат към заключителния сегмент.

Спринтът ще продължи да се провежда в съботния следобяд, а неделния ден също ще претърпи няколко промени. Първата от тях е свързана с елиминирането на сутрешната загрявка, която преди няколко години беше скъсена от 20 на 10 минути, а сега отпадна тотално. Тя ще бъде заместена с по-дълъг период от 10 минути, в който пит-лейнът ще бъде отворен за опознавателни обиколки преди самото състезание. Досега боксът беше отворен за само 5 минути и пилотите нямаха възможност за повече от един опознавателен тур преди нареждането си на стартовата решетка.

Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP
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