MotoGP с нов формат от 2027 година

Организаторите на MotoGP представиха нов формат на състезателните уикенди в кралския клас, който ще използва от началото на сезон 2027 в световния шампионат по мотоциклетизъм на писта.

New weekend format from 2027 🚨 Two grids. Two showdowns. One #MotoGP. Sprint qualifying arrives next season! 🏁🆕 https://t.co/3gKQYna7pL — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 7, 2026

Основната промяна е свързана с добавянето на втора квалификация, която ще определя реда на стартиране за спринта. Тя ще се провежда в петък следобед и ще продължава само 15 минути, в които всички пилоти ще се борят за по-предна стартова позиция.

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Преди това уикендът ще стартира с една 45-минутната свободна тренировка, а в петък следобед, преди квалификацията за спринта, ще има още 30-минутна подготвителна сесия. В събота сутринта се предвижда нова 20-минутната тренировка, която ще предхожда квалификация за състезанието.

A new-look weekend for 2027 🆕 #MotoGP https://t.co/WGhwzQ0OBm — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 7, 2026

Тя ще запази досегашния си формат с две отделни сесии по 15 минути, но с една важна промяна. Вече няма да има пилоти, които да се класират директно за втората фаза, а ще бъде като във Формула 1. Така всички ще стартират битката за полпозишъна от началото на квалификацията, а най-бързите 12 в откриващите 15 минути ще продължат към заключителния сегмент.

Спринтът ще продължи да се провежда в съботния следобяд, а неделния ден също ще претърпи няколко промени. Първата от тях е свързана с елиминирането на сутрешната загрявка, която преди няколко години беше скъсена от 20 на 10 минути, а сега отпадна тотално. Тя ще бъде заместена с по-дълъг период от 10 минути, в който пит-лейнът ще бъде отворен за опознавателни обиколки преди самото състезание. Досега боксът беше отворен за само 5 минути и пилотите нямаха възможност за повече от един опознавателен тур преди нареждането си на стартовата решетка.

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