Високият разход на гориво е компрометирал Куартараро в Япония

Водещият пилот на Ямаха Фабио Куартараро разкри, че представянето му в Гран При на Япония е било сериозно компрометирано от необходимостта да пести гориво. По думите на французина това не е изолиран случай за японския тим.

Световният шампион от 2021 година пресече финалната линия на домашната за марката писта на 12-то място – позицията, от която стартира в надпреварата. Това се оказа сравнително типичен резултат с оглед на трудното му протичане през сезона, като Куартараро отново беше най-предно класираният състезател за фабриката от Ивата. Въпреки това французинът призна, че е имал потенциал за значително по-добро темпо, ако не е било непрекъснатото притеснение от разхода на гориво.

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„Беше изключително трудно, защото още от седмата обиколка имах проблем с горивото, така че не се разви по най-добрия начин“, сподели пилотът.



„Можех да карам много по-бързо, но за съжаление трябваше изключително много да връщам газта. Между втори и трети завой подавах само 70% газ, същите 70% на задната права и 70% на старт-финалната права. Темпото ми позволяваше повече, но уви, бяхме изправени пред този проблем. Доволен съм от карането си и смятам, че това е най-важното.



„Не, не става дума за нещо необичайно. Не знам дали отборът е очаквал по-нисък разход, но аз определено не предполагах, че ще имам такива грижи, особено в началото, когато бях във въздушната струя зад другите мотори. Получи се прекалено рано. Дори в тяхната струя ми се налагаше да затварям газта, а когато сменях траекторията и оставах сам, ставаше още по-лошо. За съжаление, това е част от състезанието.



„Да, липсва ни мощност на максимална скорост и същевременно разходът ни е твърде голям. Никога не е лесно да прецениш дали ще успееш да финишираш. На таблото има зелена, жълта и червена светлина, а моята светеше в червено почти от самото начало. Понякога изгасваше, когато обстановката се подобряваше, но щом натиснех малко повече, веднага светваше пак в червено. Въпреки всичко мисля, че постигнах очакваната позиция“, добави Куартараро.

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Снимки: Gettyimages