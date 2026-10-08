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Марк Маркес разкритикува промените в правилата на MotoGP

  • 8 окт 2026 | 14:32
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Въпреки че е най-разпознаваемата фигура в MotoGP, Марк Маркес призна, че няма никакво влияние върху въвеждането на новия формат на състезателните уикенди в шампионата.

Организаторите на световния шампионат обявиха нов формат на състезателния уикенд за 2027 година. Той включва две отделни квалификационни сесии, което значително увеличава интензивността и състезателното напрежение още от петъчните дни. Досега квалификацията определяше стартовата решетка както за съботния спринт, така и за неделната основна надпревара за Гран при. С новите промени квалификацията за спринта вече ще се провежда в петък.

Новината раздели състезателите, като най-влиятелният глас на пистата открито заяви, че не одобрява промяната. Деветкратният световен шампион Маркес не скри разочарованието си от управлението на шампионата.

MotoGP с нов формат от 2027 година
MotoGP с нов формат от 2027 година

„Отборите и организацията взимат решенията – или приемаш, или си тръгваш. Така стоят нещата... Любопитно е да разберем тази нова задача. Досегашният формат беше напълно достатъчен, но ние нямаме думата и ще се адаптираме“, сподели испанецът пред медиите по време на Гран при на Индонезия.

Запитан за изказването на Педро Акоста, че промяната ще скъси професионалния път на пилотите, Маркес бе категоричен: „Напълно съм съгласен.“

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Педро Акоста, който през следващия сезон ще бъде съотборник на Маркес в Дукати, печели все повече симпатии със своите откровени изказвания. Испанският състезател на КТМ не спести критики към промените:

„Харесвам настоящия формат, той работи отлично. Бих се съгласил, ако използваха текущата предварителна квалификация за определяне на решетката за спринта. С новата програма няма да можем дори да запазим гумите за цялата надпревара по време на свободните тренировки. Трябва да се премахват най-опасните сесии, а не да се добавят нови. Има изключително скучни спринтове, като например на пистата "Заксенринг", където изпреварванията са почти невъзможни. Смятам, че провеждането на спринтове само в половината от състезанията би било приемливо и далеч по-интересно. Ако продължаваме по този начин, кариерите на състезателите ще станат много по-кратки.“

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Младият испанец допълни, че мнението на пилотите остава пренебрегнато:

„Няма значение какво мислим, защото нямаме избор. Очаква ни изключително трудна година. Всички знаят през какъв стрес преминава един състезател в MotoGP по време на състезателен уикенд. Има прекалено много сесии с огромен риск – предварителна квалификация, официална квалификация, спринт и основно състезание. Предстоят ни 22 състезателни уикенда и 44 старта. Не знам дали е най-доброто решение да се прави квалификация за спринта в петък с 22 мотора на пистата, а след това и първа квалификационна фаза в събота. Ние не караме автомобили и това трябва да се отчита. Невъзможно е да участваш във всяка рискова сесия всеки уикенд и да не се стига до травми.“

Акоста подчерта също, че липсата на неделна загряваща сесия отнема възможността механиците да проверят изправността на мотоциклета след евентуално падане в събота.

Въпреки критиките на Маркес и Акоста, част от стартовата решетка приветства промените. Сред тях е звездата на Априлия Марко Бедзеки:

„Форматът много ми допада. Ще бъде физически тежко, но ми е любопитно да видя как ще се развият нещата. Хубаво е да има две отделни квалификации, защото така не рискуваш да провалиш две състезания с една-единствена грешка в квалификационната сесия.“

Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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