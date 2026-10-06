Впечатляващите цифри зад възхода на Дукати при Джиджи Дал’Иня

Гран При на Япония през 2026 година се превърна в специален юбилей за италианския инженерен гений Луиджи Дал'Иня. Точно година след като Марк Маркес триумфира със световната титла на борда на негова машина, Дал’Иня отпразнува своята победа номер 100 в MotoGP на пистата „Мотеги“.

Всички тези 100 победи са постигнати в едва 203 състезания, като началната точка бе първият триумф на Андреа Яноне в Гран При на Австрия през 2016 година. Това означава, че Дукати е спечелил почти всяко второ състезание за последните десет години. Мащабът на това постижение е още по-впечатляващ, като се има предвид, че за цялата си история преди пристигането на Дал’Иня през 2013 година италианският отбор имаше едва 31 победи.

Gigi 💯 🏆🔴🫶🎌 100th win as #DucatiCorse General Manager #ForzaDucati #DucatiLenovoTeam https://t.co/tFLbiylQmN — Ducati Corse (@ducaticorse) October 4, 2026

„Горд съм с работата, която всички служители на Дукати свършиха през тези години. 100 е прекрасна цифра, но тя също така означава, че остарявам – това е неприятната част. Първата ни победа с Яноне в Австрия остава най-важната и я пазя с най-топли спомени“, сподели Дал’Иня в неделя.

Успехът на Дукати не дойде вследствие на внезапна промяна в техническия регламент. Основните правила в MotoGP за двигателите и шаситата останаха сравнително стабилни след 2012 година. Вместо това инженерният екип на Дал’Иня систематично отстрани слабостите на модела Desmosedici.

Gigi 💯 #ForzaDucati https://t.co/hmZtkK2Wqo — Ducati Corse (@ducaticorse) October 4, 2026

След като скъси дистанцията до лидерите, италианският производител пренаписа стандартите в шампионата. Дукати въведе устройствата за промяна на височината на мотора по време на движение и наложи изключително сложна аеродинамика, която промени завинаги облика на шампионата. Тимът показа отлична адаптивност и към по-малките регулаторни промени – въвеждането на гумите Мишлен, стандартизираната електроника, ограниченията в аеродинамиката, мониторинга на налягането в гумите и замразяването на развитието на двигателите.

„През последните десет години мотоциклетите се промениха повече, отколкото през всички предходни десетилетия. Това е сериозна еволюция, която ние самите стимулирахме, и сме изключително удовлетворени от този факт“, подчерта Дал’Иня.

百 (Hyaku) 🎌💯🏆🫶 100th wins for Gigi as Ducati Corse General Manager 🔴 2016 #AustrianGP – 2026 #JapaneseGP #ForzaDucati https://t.co/kIKSmbe5z8 — Ducati Corse (@ducaticorse) October 4, 2026

Под негово ръководство Дукати завоюва титлата при конструкторите през 2020 година и оттогава неизменно държи първото място. При пилотите успехът на Маркес през 2025 година беше четвърти пореден шампионски трофей за марката от Борго Панигале.

Дал’Иня стои зад модела GP24, определян от мнозина като най-добрия мотоциклет в историята на марката. През 2024 година машините на Дукати спечелиха 19 от 20 старта (16 за GP24 и 3 за модела GP23 от предходната година) – една от най-доминиращите кампании в историята на световния шампионат.

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Въпреки това самият конструктор определя машината от 2015 година като най-сантиментална:

„Моторът от 2015 година беше най-значим, защото с него направихме истинския скок напред. Не беше лесно, напрежението тогава беше огромно. Затова тази машина остава най-близо до сърцето ми, наред с GP22, с която спечелихме първата си титла при пилотите през 2022 година.“

Независимо как ще завърши настоящата 1000-кубикова ера на фона на нарастващата конкуренция от страна на Априлия, постигнатото от Дал’Иня вече заема специално място в историята.

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За сравнение, в периода 1994–1999 година Хонда спечели 68 от 87 състезания (78,2% успеваемост), което превъзхожда процента на Дукати (49,3%), но италианците успяват да задържат своето превъзходство за значително по-дълъг период. В съвременния моторспорт най-близък аналог е хегемонията на Мерцедес във Формула 1 (111 победи от 163 старта между 2014 и 2021 година). И двата проекта успяха да се трансформират от средата на колоната до абсолютни лидери и еталони за своите шампионати.

Победи на Дукати по сезони под ръководството на Дал’Иня

2016: 2 победи

2017: 6 победи

2018: 7 победи

2019: 3 победи

2020: 2 победи

2021: 7 победи

2022: 12 победи

2023: 17 победи

2024: 19 победи

2025: 17 победи

2026: 8 победи (сезонът продължава)

Победители за Дукати в ерата на Дал’Иня

Франческо Баная: 31 победи

Марк Маркес: 20 победи

Андреа Довициозо: 14 победи

Хорхе Мартин: 8 победи

Енеа Бастианини: 7 победи

Алекс Маркес: 4 победи

Хорхе Лоренсо: 3 победи

Джак Милър: 3 победи

Марко Бедзеки: 3 победи

Данило Петручи: 2 победи

Фабио Ди Джанантонио: 2 победи

Андреа Яноне: 1 победа

Йоан Зарко: 1 победа

Фермин Алдегер: 1 победа

Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP

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Снимки: Gettyimages