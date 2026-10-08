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Елфин Еванс с първи тест, след като стана световен шампион

  • 8 окт 2026 | 14:50
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Само четири дни след като си осигуриха титлата в Световния рали шампионат за 2026 година, Елфин Еванс и неговият навигатор Скот Мартин се завърнаха на трасето, за да стартират подготовката за защитата на короната си през 2027 г.

Въпреки шампионския триумф в Сардиния през изминалия уикенд, екипът на Тойота веднага поднови работата по тестовия автомобил за сезон 2027, създаден по правилата WRC27. След като през изминалата седмица Кале Рованпера проведе асфалтови тестове в Испания, сега отборът се прехвърли на макадамовите трасета в Португалия.

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Еванс е третият състезател, който сяда в кокпита тази седмица, след изпитанията на Сами Паяри във вторник и Такамото Кацута в сряда. През уикенда с новия автомобил по спецификацията Rally1 за догодина ще кара Оливър Солберг, докато в графика на Себастиан Ожие не са предвидени тестови километри за настоящата сесия.

Техническият директор на Тойота, Том Фаулър, се прибра от Сардиния още в неделя вечерта и в понеделник сутринта вече бе във фабриката на тима във Финландия.

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„Предстои ни още много работа преди следващия сезон - коментира Фаулър пред Dirtfish. - Липсата на предстоящо състезание след отмяната на финалния кръг в Саудитска Арабия прави нещата малко по-прости от гледна точка на логистиката, но програмата ни с тестове продължава. Както можете да предположите, всяко излизане на трасето носи нови данни и теми за обсъждане. Чудесно е, че Елфин и Скот отново са в автомобила – дори поставихме номер едно на вратата специално за него…“

Изцяло новият автомобил на Тойота, който все още няма име, вече е в състояние, много близко до финалната хомологация. Допълнителни и окончателни подробности около машината и бъдещите планове на тима се очакват в началото на следващия месец.

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Снимки: Gettyimages

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