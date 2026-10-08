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Българска следа в Италия: Веро Волей представи отборите си с Величков и Петков при мъжете, Бленджини начело на жените

  • 8 окт 2026 | 14:34
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Българска следа в Италия: Веро Волей представи отборите си с Величков и Петков при мъжете, Бленджини начело на жените

Веро Волей представи съставите си за предстоящата кампания. При мъжете двама българи излязоха пред феновете - националите Жасмин Величков и Илия Петков. Българската връзка продължава с Якопо Масари, който бе част от шампионския състав на Хебър Пазарджик. Жените на тима пък са водени от селекционера на България Джанлоренцо Бленджини.

Илия Петков, Жасмин Величков и Монца отстъпиха на Гуагуас в Барселона
Илия Петков, Жасмин Величков и Монца отстъпиха на Гуагуас в Барселона

Пред над хиляда зрители, включващи родители, привърженици и ръководители, дефилираха 60 състава, 80 треньори и 730 състезатели, утвърждаващи организацията като една от най-значимите спортни структури в Италия.

Тържествената вечер бе открита от президента на клуба Алесандра Мардзари, последвана от изказванията на заместник-кмета на Монца Еджидио Лонгони и общинския съветник по спорта Вивиана Гуидети. Двамата подчертаха силната връзка между града и организацията, като Лонгони заяви, че Монца е истински град на спорта, а Гуидети акцентира върху възпитателната роля на здравословната спортна среда за изграждането на стойностни граждани.

Тимът на Бленджини се подсили с доминиканска националка
Тимът на Бленджини се подсили с доминиканска националка

Основният акцент на събитието бе приемствеността между поколенията. Специално внимание бе отделено на четирите формации, спечелили шампионските титли на Италия за сезон 2025/26 – девойките под 14 години, както и юношеските формации под 15, под 19 години и тимът от Младежката лига. От името на шампионите на сцената се качиха младите надежди Ребека Пирола, Самуеле Монти, Рикардо Сантомасимо и Виторио Бонандрини.

Кулминацията бе представянето на мъжкия представителен отбор на Веро Волей Монца с Жасмин Величков и Илия Петков, изграден около комбинация от млади таланти и състезатели от собствената академия.

Снимка: Веро Волей

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