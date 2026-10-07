Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол

Илия Петков, Жасмин Величков и Монца отстъпиха на Гуагуас в Барселона

  • 7 окт 2026 | 11:24
  • 526
  • 0
Илия Петков, Жасмин Величков и Монца отстъпиха на Гуагуас в Барселона

Националите Илия Петков и Жасмин Величков и тимът на Веро  Волей (Монца) отстъпиха на испанския шампион Гуагуас Лас Палмас. Воденият от Масимо Екели отбор загуби от иберийския първенец с 1:3 (23:25, 19:25, 27:25, 23:25) в контрола, част от честванията за 70-годишнината на Каталунската волейболна федерация, в Барселона.

В предходната проверка Монца загуби драматично от Алианц Милано с 0:4 гейма.

Георги Татаров заби 17 точки, Милано срази Монца с 4:0 в контрола
Георги Татаров заби 17 точки, Милано срази Монца с 4:0 в контрола

До момента волейболистите на Масимо Ечели имат и три победи от приятелски мачове - срещу Верона, Падуа и Бреша.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Тимът на Бленджини се подсили с доминиканска националка

Тимът на Бленджини се подсили с доминиканска националка

  • 6 окт 2026 | 18:19
  • 1279
  • 0
Матей Казийски и Денислав Бърдаров показаха новите екипи на Халкбанк в Турция

Матей Казийски и Денислав Бърдаров показаха новите екипи на Халкбанк в Турция

  • 6 окт 2026 | 17:19
  • 1505
  • 2
Любо Ганев на 61

Любо Ганев на 61

  • 6 окт 2026 | 12:50
  • 1696
  • 5
Президентът на полската волейболна федерация иска поляк за евентуален заместник на Гърбич

Президентът на полската волейболна федерация иска поляк за евентуален заместник на Гърбич

  • 6 окт 2026 | 12:29
  • 1433
  • 11
Гръцкият Милон представи Марио Петков

Гръцкият Милон представи Марио Петков

  • 6 окт 2026 | 11:34
  • 983
  • 0
Женският национален отбор по волейбол на Русия ще участва на Световното първенство през 2027 г.

Женският национален отбор по волейбол на Русия ще участва на Световното първенство през 2027 г.

  • 5 окт 2026 | 17:31
  • 3042
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Стотици изпратиха Илиян Филипов в последния му земен път

Стотици изпратиха Илиян Филипов в последния му земен път

  • 7 окт 2026 | 12:30
  • 13398
  • 9
И в прощалния си мач за Аржентина Меси показа, че е ненадминат, защитник на ЦСКА помогна за последния му гол

И в прощалния си мач за Аржентина Меси показа, че е ненадминат, защитник на ЦСКА помогна за последния му гол

  • 7 окт 2026 | 04:27
  • 54983
  • 119
Значи можело! България удари Люксембург с красиви голове

Значи можело! България удари Люксембург с красиви голове

  • 6 окт 2026 | 23:35
  • 156549
  • 387
Трогателната реч на Меси: Бих искал да остана завинаги, но е време да си тръгна

Трогателната реч на Меси: Бих искал да остана завинаги, но е време да си тръгна

  • 7 окт 2026 | 06:01
  • 13772
  • 16
"Златната резерва" Микел Мерино изведе Испания до обрат в Сплит

"Златната резерва" Микел Мерино изведе Испания до обрат в Сплит

  • 6 окт 2026 | 23:37
  • 39843
  • 70
Рекордьорът Кейн поведе Англия към трета поредна победа с чиста мрежа

Рекордьорът Кейн поведе Англия към трета поредна победа с чиста мрежа

  • 6 окт 2026 | 23:35
  • 32254
  • 24