Илия Петков, Жасмин Величков и Монца отстъпиха на Гуагуас в Барселона

Националите Илия Петков и Жасмин Величков и тимът на Веро Волей (Монца) отстъпиха на испанския шампион Гуагуас Лас Палмас. Воденият от Масимо Екели отбор загуби от иберийския първенец с 1:3 (23:25, 19:25, 27:25, 23:25) в контрола, част от честванията за 70-годишнината на Каталунската волейболна федерация, в Барселона.

В предходната проверка Монца загуби драматично от Алианц Милано с 0:4 гейма.

Георги Татаров заби 17 точки, Милано срази Монца с 4:0 в контрола

До момента волейболистите на Масимо Ечели имат и три победи от приятелски мачове - срещу Верона, Падуа и Бреша.

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