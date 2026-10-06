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Ситуацията около Ман Сити продължава да се влошава: един от основните спонсори отнесе огромна глоба

  • 6 окт 2026 | 12:44
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Ситуацията около Манчестър Сити продължава да се влошава, след като стана ясно, че един от основните спонсори на клуба - китайската компания “OKX” е бил глобена с близо 400 млн. паунда от американските власти заради нарушения на правилата срещу прането на пари, съобщава вестник “Сън”. Криптоборсата, която е партньор на английския шампион от 2022 година, е била санкционирана с 504 млн. долара, след като съд в Ню Йорк е установил, че платформата е улеснила трансакции за над 5 млрд. долара, свързани със съмнителни средства и криминални приходи.

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“OKX”, управлявана от китайския милиардер Мингсин „Стар“ Сю, е била обект на редица разследвания и санкции и в други държави. Европейското подразделение на компанията е било глобено в Малта за нарушения, свързани с прането на пари и финансирането на тероризъм, а канадските власти са наложили отделна санкция за незаконна дейност. Името на платформата е било свързвано и с използването ѝ за нелегални финансови операции от различни престъпни групи.

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Въпреки това Манчестър Сити продължава партньорството си с китайската компания. Договорът между двете страни е на стойност около 55 млн. паунда, а логото на компанията продължава да присъства върху екипировката на клуба и на ръкавите на официалния екип. На фона на санкцията срещу криптоборсата и наскоро обявеното решение, според което Сити е нарушил множество финансови правила на Премиър лийг, от футболните среди вече се поставят въпроси защо клубът не е прекратил отношенията си със своя спонсор.

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От Манчестър Сити заявяват, че партньорството с “OKX” е дългогодишно и клубът винаги извършва „подходяща проверка“ на своите бизнес партньори. От самата компания засега отказват коментар по случая. Междувременно Сити обжалва решението на независимата комисия за нарушенията на финансовите правила на Премиър лийг. Там “гражданите” са заплашени от изключително сериозни наказания, ако вината им бъде потвърдена. Те могат да отнесат от сериозна парична санкция, отнемане на точки до изпадане в Чемпиъншип.

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Снимки: Gettyimages

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