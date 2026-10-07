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Араби изкушават Евертон Бала

  • 7 окт 2026 | 10:03
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Евертон Бала не се намира в най-добрата си форма, но въпреки това Хулио Веласкес продължава да му се доверява. За спада в представянето на бразилеца има и причина. Главата на Курушума не е много чиста, защото в нея се въртят трансфери, твърди "Мач Телеграф".

Съществува сериозна вероятност той да се събере заедно с Марин Петков в Саудитска Арабия, макар и в друг отбор. Националът остави добри впечатления в едно от най-богатите първенства у нас и това ще отвори вратите за други играчи от "Герена" към местните клубове.

В Бразилия обърнаха специално внимание на Евертон Бала
В Бразилия обърнаха специално внимание на Евертон Бала

Преди време Евертон Бала бе спряган за трансфер в Израел, но крилото се отказа от тази възможност. Освен това изявите му са следени под лупа и от тимове от Русия. Това е така, защото Бала също влиза в графата апетитни играчи за другите отбори. Все пак той е сред тези, които все още не са приели офертата на клуба за нов договор. Настоящият му изтича през лятото и агентите му вече за били подпитани от емисари от Саудитска Арабия за условията, които би приел.

До този момент Бала има на сметката си само 2 гола. Първият бе при равенството срещу Университатя в реванша в Крайова, а след това се разписа и при загубата 2:4 от ЦСКА за Суперкупата на България. Интересното е, че и двете попадения паднаха след статични положения - фал пред наказателното поле и дузпа.

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Левски тренира на “Герена”, Бурас се подготвя на друг терен

Бала обаче е със статута на голмайстор на родното първенство и това също може да бъде използвано. Все пак статистиката в момента не е много на негова страна. Веласкес обаче си го харесва, защото той обича такъв тип нападатели - да могат да играят на няколко поста и да участват сериозно в пресата на тима.

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