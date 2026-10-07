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Еду преговаря с бразилски клуб

  • 7 окт 2026 | 07:16
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Еду Гаспар преговаря с бразилски клуб. Новата силна фигура в Левски се е срещнал в Лондон с президента на третодивизионния Фигейрензе Едуардо Мафра и представителя на водещата маркетингова компания „Панспортс“ Гийермо Артуро Виейра. Според медиите в Бразилия тримата са провели разговор, който в бъдеще да се превърне в инвестиционни планове за стабилизирането на южноамериканския клуб.

В страната на кафето добавят, че Еду е част от структурите на Gemcorp Capital, която е собственост на Атанас Бостанджиев и тя вече е придобила мажоритарния пакет акции на Левски. Родният бизнесмен наскоро заедно с британско-бразилската инвестиционна група Sports Alpha Capital придоби четвъртодивизионния английски Нортхамптън.

„Това беше първоначален разговор, фокусиран върху представянето на проекта и оценката на възможните пътища за партньорство. Ще се проведат допълнителни срещи, преди да се вземе каквото и да е решение“, написа ndmais.com.br и добави, че първоначалната оценка е положителна.

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Фигейрензе преминава през труден и преходен период, като се стреми към реорганизация и изплащане на натрупани дългове. В момента тимът е на 11-ата позиция в Серия С. Бостанджиев и партньорите му се стремят да разширят спортното си портфолио, като след Левски и Нортхамптън може да придобият и Фигейрензе.

Бизнесменът обяви грандиозни планове за "сините", като бюджетът на клуба бе увеличен почти двойно от 15 на 25-28 милиона евро. Друг от основните аспекти е строежът на нов стадион. Първоначално бе казано, че капацитетът ще е около 24 хиляди седящи места, но при представянето на последния проект бе посочено, че ще е от 28 000. Строителството му трябва да започне през юни 2027 година.

"Тема Спорт"

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