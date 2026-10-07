Богдан Караичич: Играхме срещу отбор на ниво Евролига

Старши треньорът на Балкан Богдан Караичич заяви, че контузията на голямата звезда на тима Джаванте Маккой изглежда по-сериозна от от това, което е изглеждало в началото и заяви, че ботевградчани са се изправили срещу отбор на ниво Евролига. Балкан загуби тази вечер с 60:101 от лидера в турското първенство Бахчешехир Колежи Истанбул в двубоя от "ЕвроКъп" в "Арена Ботевград".

18

"На първо място искам да поздравя противниковия отбор, те ни изнесоха един урок, от който се надяваме наистина да си вземем поуките.

За Джаванте - за съжаление контузията изглежда по-сериозна от първоначалните очаквания, съмнявам се да е готов за следващите срещи. Не е извинение, а факт - липсват ни четирима важни играчи, които със сигурност биха допринесли да по-добрата игра и това, което правим във всеки един мач", каза Караичич след края на мача.

"Играхме срещу един от отборите от Топ 4 в ЕвроКъп. Като бюджет, организация, играчи, те са на ниво Евролига. Затова е хубаво, че видяхме български играчи да се изправят срещу тях", сподели още сръбският специалист.

Цялото изказване на Богдан Караичич можеде да изгледате във видеото по-долу.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Борислав Трошев