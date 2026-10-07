Разочарованият Косьо Тошков след загубата: Не смятам, че класата е решаваща, въпросът е какво желание имаш

Гардът на Балкан Константин Тошков бе видимо разочарован от болезненото поражение с 41 точки разлика от Бахчешехир в "Арена Ботевград" в турнира ЕвроКъп тази вечер. Той смята, че класата на турския тим не е била решаващият фактор за крайния резултат, а това, че Балкан, според него, явно не е показал достатъчно голямо желание за битка.

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"Нещата няма накъде да станат по-зле, тежък мач за нас. Мисля, че всеки трябва лично да си вземе поука от представянето и да знае, че ако не даваме всичко от себе си в мача, нещата ще изглеждат по този начин. Това за никого не е добре.

За контузията на Джаванте не знам нищо, надявам се да не е нещо сериозно и да може в следващите мачове да е с нас.

Класата със сигурност те я имат, но мисля, че тук не става върпос за класа, ясно е, че са добри играчи, но в крайна сметка въпросът е колко го искаш и колко си готов да се сбиеш с тях. Опитахме се да бъдем агресивни, може би твърде агресивни, оттам направихме доста фаулове, но не смятам, че класата е решаваща тук. Въпросът е какво желание имаш, за да направиш нещата", сподели Тошков и добави, че Балкан има нужда от феновете си и тяхната подкрепа в залата.

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Снимки: Борислав Трошев