Яник Синер пред отказване от Six Kings Slam: Кой може да го замени в Рияд?

Световният номер 1 Яник Синер може да пропусне предстоящия демонстративния турнир "Шлема на шестимата крале" в Рияд, Саудитска Арабия. Надпреварата е насрочена за 21-24 октомври, но италианецът продължава да се бори с контузия в дясното коляно и според информациите вече е уведомил организаторите, че участието му ще бъде изключително сложно.

Въпреки че отказът на Синер все още не е официално потвърден и окончателният му отговор се очаква в най-скоро време, организаторите в Саудитска Арабия вече подготвят резервни планове. В центъра на дискусиите за негов заместник стоят имената на Даниил Медведев, Бен Шелтън и Артур Фис.

Медведев вече има опит от първото издание на надпреварата през 2024 г., докато за младите надежди Шелтън и Фис това би било дебютно участие на финансово изкушаващия турнир, който гарантира минимум 1.5 милиона долара за всеки участник и 6 милиона долара за шампиона. Синер, който спечели първите две издания на надпреварата с победи над Карлос Алкарас на финала, ще започне срещу Алекс де Минор, ако все пак успее да се възстанови навреме.

Нов човек влиза в щаба на Синер от 2027 г.

Проблемите на 23-годишния италианец започнаха след победата му на Уимбълдън срещу Александър Зверев през юли. Оттогава той бе диагнозиран със синдром на илиотибиалната лента (възпаление на тъканите от външната страна на коляното) и бе принуден да пропусне Откритото първенство на САЩ, както и турнирите в Пекин и Шанхай.

Синер се подлага на консервативно лечение, включващо почивка и физиотерапия, като неговият щаб предпочита да не предприема никакви излишни рискове с физическото му състояние преди края на сезона.

Отсъствието на Синер от официалните турнири оказва сериозно влияние върху класацията за Финалите на ATP в Торино. В негово отсъствие Александър Зверев успя да го изпревари в надпреварата, въпреки че наскоро претърпя поражение от Новак Джокович на четвъртфиналите в Пекин. Джокович надделя над германеца след обрат, но Зверев остава с аванс от 800 точки пред Синер на върха в подреждането за годината.

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