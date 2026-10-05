Нов човек влиза в щаба на Синер от 2027 г.

Въпросът за това кой ще влезе в треньорския щаб на Яник Синер през 2027 г. започва да придобива все по-голяма яснота в тенис средите. Според информации, разпространени от престижните издания The Times и La Gazzetta dello Sport, шведският специалист Магнус Норман се очертава като един от основните фаворити за позицията. Промяната се очаква след евентуалното оттегляне на австралийската легенда Дарън Кейхил в края на сезон 2026.

Важно е да се отбележи, че към момента тази информация остава напълно непотвърдена. Нито от щаба на италианския тенисист, нито самият Магнус Норман са излезли с официално съобщение. Кейхил, който се присъедини към екипа на Синер през юли 2022 г. и бе в основата на първите му пет титли от Големия шлем, първоначално планираше да приключи работата си по-рано, но удължи договора си, като окончателното решение за бъдещето му ще се вземе след края на текущия сезон.

Магнус Норман притежава впечатляваща визитка както като състезател, така и като треньор. В кариерата си на тенисист той достигна до номер 2 в световната ранглиста през 2000 г. и игра финал на Ролан Гарос. Като наставник Норман изведе Робин Сьодерлинг до два поредни финала в Париж през 2009 и 2010 г., а най-големите си успехи постигна със Стан Вавринка.

Под ръководството на Норман Вавринка спечели три титли от Големия шлем (Откритото първенство на Австралия 2014, Ролан Гарос 2015 и Откритото първенство на САЩ 2016), "Мастърс" трофей в Монте Карло, Купа "Дейвис" с тима на Швейцария и се изкачи до номер 3 в света. Успехите му с Вавринка му донесоха и първата награда за "Треньор на годината на ATP" през 2016 г. Норман е известен с умението си да развива играта на тенисисти в най-важните мачове – качество, което пасва идеално на амбициите на Синер.

Структурата на екипа на италианеца винаги е разчитала на баланс между тактически специалист и опитен "супер-треньор". През февруари 2022 г. Синер прекрати дългогодишното си сътрудничество с Рикардо Пиати и назначи Симоне Ваноци. Малко по-късно, през лятото на същата година, към Ваноци се присъедини Дарън Кейхил.

Ако Кейхил се оттегли в края на 2026 г., Симоне Ваноци ще остане водещият тактически треньор, докато Норман би могъл перфектно да заеме ролята на стратегически ментор с богат опит в най-големите турнири, запазвайки работещия модел на екипа.

Въпреки че Норман е сред водещите имена, медийните публикации споменават и други елитни наставници. Хуан Карлос Фереро, който напусна щаба на Карлос Алкарас и загатна за завръщане в тура през 2027 г., също се спряга като възможен вариант, макар мнозина да се съмняват в подобен ход поради съперничеството между двамата играчи. Друга спрягана фигура е Карлос Моя, дългогодишният треньор на Рафаел Надал.

В същото време някои други потенциални кандидати, като Иван Любичич, вече поеха ангажименти към други състезатели, което допълнително стеснява кръга от свободни топ треньори и прави Магнус Норман изключително атрактивна опция за бъдещето на Синер.

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