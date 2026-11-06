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Радулов стигна четвъртфиналите във Валенсия

  • 6 ное 2026 | 01:38
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Радулов стигна четвъртфиналите във Валенсия

Националът на България за Купа „Дейвис“ Илиян Радулов се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира на клей във Валенсия (Испания) с награден фонд 30 хиляди евро.

21-годишният Радулов елиминира поставения под номер 5 представител на домакините Исан Алмасан Валиенте с 6:2, 7:5 за час и 50 минути игра.

Българинът направи два пробива по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част направи решаващ пробив в 11-ия гейм и при свой сервис затвори мача.

За място на полуфиналите Радулов ще играе срещу Игнасио Париска (Венецуела).

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Другият българин в надпреварата на сингъл Леонид Шейнгезихт излиза във втория кръг утре срещу поставения под номер 6 Серхи Перес Контри (Испания).

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