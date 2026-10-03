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Яник Синер се оттегли от "Мастърс"-а в Шанхай

  • 3 окт 2026 | 13:52
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Яник Синер се оттегли от "Мастърс"-а в Шанхай

Яник Синер се оттегли от предстоящия „Мастърс“ турнир в Шанхай.

Водачът в световната ранглиста на ATP не е играл, откакто спечели титлата на „Уимбълдън“ през юли. След това той пропусна северноамериканските турнири на твърди кортове, включително US Open, както и надпреварата от категория ATP 500 в Пекин заради контузия на коляното. Синер спечели трофея в Шанхай през 2024 година, когато победи Новак Джокович на финала.

„За съжаление няма да мога да играя на „Мастърс“ турнира в Шанхай тази година, както се надявах“, написа Синер в събота в стори в Instagram. „Винаги ми е приятно да играя пред феновете в Шанхай и много съжалявам, че няма да мога да го направя следващата седмица. Благодаря ви за цялата подкрепа. Очаквам с нетърпение да ви видя отново догодина!“

„Мастърс“ турнирът в Шанхай ще се проведе от 7 до 18 октомври. Сред участниците са четирикратният шампион Джокович, Александър Зверев, Карлос Алкарас, Бен Шелтън, Феликс Оже-Алиасим, Даниил Медведев, Флавио Коболи и защитаващият титлата си Валентен Вашеро.

Синер има 44 победи и 3 загуби през 2026 година. Италианецът спечели титлите на турнирите от сериите „Мастърс“ в Индиън Уелс, Маями, Монте Карло, Мадрид и Рим, с което завърши кариерния „Златен Мастърс“ — спечелването на всичките девет турнира от тази категория. След това той завоюва петата си титла от Големия шлем на „Уимбълдън“.

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