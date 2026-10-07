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Дъщерята на архитекта на „Парк де Пренс“ блокира плановете на ПСЖ за разширяване на стадиона

  • 7 окт 2026 | 17:35
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Пари Сен Жермен се натъкна на нов сериозен проблем около плановете за мащабно разширяване на клубния стадион „Парк де Пренс“, пишат "Екип" и "Льо Паризиен".

Софи Тайлибер, дъщеря на създателя на легендарното съоръжение Роже Тайлибер, категорично се обяви против проекта на парижкия клуб за увеличаване на капацитета до 70 000 седящи места. За нея водещ приоритет остава запазването на архитектурния облик и автентичността на бащиното ѝ творчество.

В интервю за френския вестник „Льо Паризиен“ лекарката по невроонкология, която в момента работи в Обединените арабски емирства, разкри, че е провела три срещи с ръководството на столичния гранд след контакт с генералния директор Викториано Мелеро в края на юни. По време на разговорите тя е изразила твърдо несъгласие с намеренията настоящите 48 000 места да станат между 60 000 и 70 000, аргументирайки се, че подобна намеса би нарушила структурната цялост на съоръжението.

„Моето противопоставяне не е каприз. Като пазител на наследството на баща ми, моят морален дълг е да бъда последователна и да уважавам неговите виждания за творбата му. Евентуалните промени носят сериозен риск за архитектурната цялост на това забележително произведение на 20-ти век“, заявява Софи Тайлибер.

Преди смъртта си през 2019 година архитектът Роже Тайлибер също бе отхвърлил вариант за добавяне на повече от 10 000 места, подчертавайки, че съоръжението би загубило своята уникална идентичност, напомня "Екип". В качеството си на пряк правоприемник Софи Тайлибер притежава правата върху проекта, което задължава ръководството на ПСЖ по закон да получи нейното съгласие, преди да пристъпи към строителни дейности.

Въпреки непреклонната си позиция относно мащаба на промените, Тайлибер подчертава, че търси разумен изход от ситуацията: „Всички споделяме желанието ПСЖ да остане на „Парк де Пренс“, така че имаме общи цели. Не бих определила разговорите като завършени, защото сме далеч от споразумение, което да удовлетворява и двете страни, но диалогът остава конструктивен.“

Ако двете страни не достигнат до консенсус, спорът заплашва да влезе в съдебната зала. Подобно дело би продължило между 18 месеца и 3 години, което напълно би блокирало всякакви строителни дейности и би замразило проекта на клуба за години напред, предупреждава „Льо Паризиен“.

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