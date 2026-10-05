Черно море с куп проблеми преди дербито срещу Левски

Слушай на живо: Черно море - Левски

Черно море окуця за Левски. "Моряците" приемат "сините" в неделя от 17:30 часа на "Тича" и дотогава треньорът Илиан Илиев се надява, че някой от петимата контузени ще бъде на негово разположение.

В момента в лазарета са защитниците Лучано Скуадроне и Емануил Няголов, халфът Мохамед Аши и нападателите Йоргос Понтику и Александър Колев. Последният със сигурност отпада от сметките на наставника, тъй като възстановяването от травмата в глезена ще отнеме по-голям период от време.

Лудогорец разби Черно море за едно полувреме, крило блесна с хеттрик

Останалите четирима имат големи шансове да бъдат на линия за домакинството на Левски. По време на паузата в шампионата с "моряците" не тренира и Георги Лазаров, който е част от младежкия национален отбор.

Ситуацията в Черно море продължава да е тягостна. Варненци се намират в серия от четири поредни двубоя без победа. До момента през сезона "моряците" записаха само един успех - с 3:1 над новака Дунав. В останалите девет срещи инкасираха шест загуби и три равенства.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google