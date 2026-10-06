Доктор Марко: Макс мисли, че може да спечели и в Сингапур

Бившият съветник на Ред Бул доктор Хелмут Марко коментира Гран При на Бахрейн в Малайзия - състезанието, в което Макс Верстапен спечели първата си победа за сезон 2026 във Формула 1.

„Гледах състезанието по телевизията, като всички останали фенове на Формула 1 - обясни бившият пилот. - Стана отлично състезание. Предпочитах да гледаме надпревара на дъжд, но не се получи.

He wanted to win... 🏆 That's what he's here for 🤝 #F1 #BahrainGP https://t.co/Tnb3Iel7vZ — Formula 1 (@F1) October 6, 2026

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„Радвам се за Макс и за целия отбор на Ред Бул, това е първа победа със задвижващата система на тима. Тези резултати са впечатляващи.

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„В началото на сезона казах, че през втората половина на годината Ред Бул ще може да се бори за победи, защото знаех, че трябва да се решат проблемите на шасито. Тези проблеми не позволяваха по-рано тимът да се бори за победи. Макс мисли, че може да спечели и в Сингапур, а знаете, че това е единственото трасе, където той все още няма победа, така че ще е интересно.“

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Снимки: Gettyimages