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От Мерцедес потвърдиха наказание за Ръсел в Сингапур

  • 6 окт 2026 | 14:47
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Пилотът на Мерцедес Джордж Ръсел ще получи нова задвижваща система за Гран При на Сингапур, което означава преместване в дъното на стартовата решетка за британеца. Информацията беше потвърдена от шефа на тима Тотото Волф, но смяната тепърва предстои да бъде заявена пред ФИА.

Ръсел отпадна в Малайзия заради повреда, за която пак Волф потвърди, че е свързана със задвижващата система, но не и с колата за сигурност, зад която се случи. Също така, има очаквания, че в САЩ Ръсел може отново да получи нова задвижваща система, ако тогава е готов новият и по-мощен вариант и пак да бъде наказан. Другият вариант е втората смяна да се отложи, за да се опита британецът да стопи отново аванса на съотборника си Андреа Кими Антонели.

Тото Волф: Проблемите на Мерцедес може да струват титлата на Антонели
Тото Волф: Проблемите на Мерцедес може да струват титлата на Антонели

След Малайзия Ръсел изостава на 84 точки зад Антонели в битката за световната титла, а изпреварванията в Сингапур са много трудни, тъй като уличното трасе “Марина Бей” е много тясно и спънато.

Ще има ли Джордж Ръсел наказание в Сингапур?
Ще има ли Джордж Ръсел наказание в Сингапур?
Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1
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Снимки: Imago

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