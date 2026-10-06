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Даниил Медведев посети в болницата зрителя, когото удари с топка в Пекин

  • 6 окт 2026 | 16:10
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Даниил Медведев посети в болницата зрителя, когото удари с топка в Пекин

Даниил Медведев изпълни обещанието си и лично посети в болницата зрителя, когото удари с топка в окото по време на полуфиналния си сблъсък срещу Новак Джокович на турнира в Пекин. Руският тенисист се срещна с пострадалия фен, поднесе му своите извинения и му подари подписана ракета с послание I'm sorry (в превод "Съжалявам“).

Журналистът Лоренцо Ерколи от "Кориере дело Спорт" съобщи в "Туитър", че зрителят се чувства добре и за щастие няма сериозни наранявания след инцидента. Допълнителни медицински подробности около състоянието му обаче не бяха публикувани.

Инцидентът се случи на полуфинала в Пекин при резултат 7:5, 5:3 в полза на Новак Джокович. След спечелена точка от сръбския тенисист, Медведев изпрати топката към трибуните в момент на разочарование, при което тя удари зрител на първия ред в областта на лявото око. Пострадалият бе незабавно отведен за преглед, а Медведев бе дисквалифициран от двубоя.

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Веднага след срещата Медведев изрази дълбокото си съжаление за случилото се и подчерта, че не е имал никакво намерение да наранява когото и да било. Той заяви пред медиите, че най-важното за него е здравето на фена и че ще направи всичко възможно да се свърже с него и да му се извини очи в очи.

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С посещението си в болницата и поднесения подарък руският тенисист показа отношение и отговорност, уверявайки се лично, че пострадалият при нелепата ситуация фен се възстановява успешно.

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