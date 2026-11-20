Рафаел Ходар може и да приключи дебютното си участие във Финалите на ATP без нито една победа, но 20-годишният испанец отлично разбира причините за пораженията си от Александър Зверев, Артур Фис и Бен Шелтън тази седмица в Торино.
След като дебютира на най-високото ниво в професионалния тенис едва през януари на Australian Open, класирането на Ходар за престижния заключителен турнир на сезона се превърна в една от големите истории в ATP през 2026 година. Испанецът изобщо не изглеждаше притеснен от голямата сцена в мачовете от груповата фаза, въпреки че загубата от Шелтън в четвъртък означаваше, че приключва участието си в зала „Иналпи Арена“ с три поражения от три срещи.
„Тези играчи са в Тура от пет, шест, седем години, така че са свикнали с всичко това“, заяви Ходар на пресконференцията след мача, в който Шелтън спечели първия двубой помежду им със 7:6(8), 7:5. „Те са свикнали да пътуват всяка седмица. Свикнали са да играят много мачове през сезона. За мен обаче това е първият сезон в Тура, така че всичко беше ново. Не знаех пред какво ще се изправя и какво можем да очакваме през първата година. Но съм изключително горд от работата, която свърших.“
В двубоя срещу Шелтън Ходар на моменти показваше признаци на умора, но въпреки това се бори великолепно в продължилата два часа и седем минути среща. Испанецът пропусна два сетбола в тайбрека на първия сет, а във втория успя да обърне резултата от 2:4 до 5:4. Шелтън обаче спечели следващите три гейма и стигна до победата.
„Дадох всичко от себе си на корта във всеки мач, който изиграх през този сезон“, сподели Ходар. „Това е нещо, с което много се гордея – че не се предадох в нито един двубой. Дори когато нещата не вървяха добре, успявах да запазя правилната нагласа, да се опитам да обърна развоя на срещата и да си дам шанс. Например днес изоставах с пробив във втория сет и беше много трудно, защото Бен сервираше изключително добре. Но вярвах в себе си, продължих да се боря и успях да върна пробива.
В крайна сметка не успях да спечеля втория сет, но смятам, че колкото повече време прекарвам в Тура, толкова повече неща ще научавам. Като за първа година съм доволен от начина, по който протече сезонът за мен.“
Ходар ще се отправи към Болоня, където следващата седмица ще представя Испания във финалния турнир на Купа „Дейвис“ с участието на осем отбора. До момента той има 45 победи и 22 загуби през сезона.
Сред успехите му са и две победи над тенисисти от топ 10 на световната ранглиста – срещу Алекс де Минор в Мадрид и Даниил Медведев в Шанхай. Въпреки това 20-годишният испанец признава, че има още много какво да подобрява в играта си, за да може да се противопоставя успешно на най-големите звезди в тениса.
„Всеки мач е различен. Ако не си достатъчно конкурентоспособен, ако нямаш правилната нагласа и манталитет, с които да подходиш към срещата, е много трудно да се противопоставиш на подобни съперници“, обясни Ходар. „Трябва да обръщаш огромно внимание на всеки детайл. Трябва да играеш на много високо ниво и да не допускаш големи колебания в представянето си по време на мача.
Точно това научих през тази година – ако искаш да се съревноваваш с най-добрите тенисисти в света, трябва да поддържаш постоянство както в отделните турнири, така и в продължение на месеци, за да бъдеш сред елита. Но след като вече играх срещу най-добрите в света, виждам, че ако продължа да се развивам и запазя амбицията си да ставам по-добър всеки ден, мога да се превърна в още по-силен тенисист.
В крайна сметка точно това е най-важното. Всеки ден ставам малко по-добър и работя върху всички аспекти от играта си, в които смятам, че мога да напредна в бъдеще.“Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago