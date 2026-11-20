Рафа Ходар горд от сезона си, нищо че отпадна в Торино

Рафаел Ходар може и да приключи дебютното си участие във Финалите на ATP без нито една победа, но 20-годишният испанец отлично разбира причините за пораженията си от Александър Зверев, Артур Фис и Бен Шелтън тази седмица в Торино.

След като дебютира на най-високото ниво в професионалния тенис едва през януари на Australian Open, класирането на Ходар за престижния заключителен турнир на сезона се превърна в една от големите истории в ATP през 2026 година. Испанецът изобщо не изглеждаше притеснен от голямата сцена в мачовете от груповата фаза, въпреки че загубата от Шелтън в четвъртък означаваше, че приключва участието си в зала „Иналпи Арена“ с три поражения от три срещи.

🎾 Rafa Jódar habla sobre los planes de futuro con su padre para 2027 🤔 "No veo ninguna razón por la que cambiar nada" 📻 #PartidazoCOPE https://t.co/dIs8cHJ9bm — El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 19, 2026

„Тези играчи са в Тура от пет, шест, седем години, така че са свикнали с всичко това“, заяви Ходар на пресконференцията след мача, в който Шелтън спечели първия двубой помежду им със 7:6(8), 7:5. „Те са свикнали да пътуват всяка седмица. Свикнали са да играят много мачове през сезона. За мен обаче това е първият сезон в Тура, така че всичко беше ново. Не знаех пред какво ще се изправя и какво можем да очакваме през първата година. Но съм изключително горд от работата, която свърших.“

В двубоя срещу Шелтън Ходар на моменти показваше признаци на умора, но въпреки това се бори великолепно в продължилата два часа и седем минути среща. Испанецът пропусна два сетбола в тайбрека на първия сет, а във втория успя да обърне резултата от 2:4 до 5:4. Шелтън обаче спечели следващите три гейма и стигна до победата.

„Дадох всичко от себе си на корта във всеки мач, който изиграх през този сезон“, сподели Ходар. „Това е нещо, с което много се гордея – че не се предадох в нито един двубой. Дори когато нещата не вървяха добре, успявах да запазя правилната нагласа, да се опитам да обърна развоя на срещата и да си дам шанс. Например днес изоставах с пробив във втория сет и беше много трудно, защото Бен сервираше изключително добре. Но вярвах в себе си, продължих да се боря и успях да върна пробива.

В крайна сметка не успях да спечеля втория сет, но смятам, че колкото повече време прекарвам в Тура, толкова повече неща ще научавам. Като за първа година съм доволен от начина, по който протече сезонът за мен.“

Contact sport after all ⚠️😬 #NittoATPFinals https://t.co/nUQAH9X9wE — Tennis TV (@TennisTV) November 19, 2026

Ходар ще се отправи към Болоня, където следващата седмица ще представя Испания във финалния турнир на Купа „Дейвис“ с участието на осем отбора. До момента той има 45 победи и 22 загуби през сезона.

Сред успехите му са и две победи над тенисисти от топ 10 на световната ранглиста – срещу Алекс де Минор в Мадрид и Даниил Медведев в Шанхай. Въпреки това 20-годишният испанец признава, че има още много какво да подобрява в играта си, за да може да се противопоставя успешно на най-големите звезди в тениса.

„Всеки мач е различен. Ако не си достатъчно конкурентоспособен, ако нямаш правилната нагласа и манталитет, с които да подходиш към срещата, е много трудно да се противопоставиш на подобни съперници“, обясни Ходар. „Трябва да обръщаш огромно внимание на всеки детайл. Трябва да играеш на много високо ниво и да не допускаш големи колебания в представянето си по време на мача.

Точно това научих през тази година – ако искаш да се съревноваваш с най-добрите тенисисти в света, трябва да поддържаш постоянство както в отделните турнири, така и в продължение на месеци, за да бъдеш сред елита. Но след като вече играх срещу най-добрите в света, виждам, че ако продължа да се развивам и запазя амбицията си да ставам по-добър всеки ден, мога да се превърна в още по-силен тенисист.

В крайна сметка точно това е най-важното. Всеки ден ставам малко по-добър и работя върху всички аспекти от играта си, в които смятам, че мога да напредна в бъдеще.“

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Снимки: Imago