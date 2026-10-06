Новак прояви пълно разбиране към Медведев след случилото се: Ужасно е

Новак Джокович запази ореола си на непобедим на турнира в Пекин. Драматичен развой на полуфинала изпрати сърбина на нов финал. При преднина от 7:5, 5:3 за него мачът бе прекратен с дисквалификация на Даниил Медведев, който уцели с топка в окото зрител по трибуните.

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Краят на мача определено беше шокиращ. Не видях какво се случи. Веднага след като пласирах печелившия удар, се обърнах и отидох да взема кърпата си. Там имаше човек, който очевидно бе пострадал или не се чувстваше добре. Не знам колко сериозно е нараняването, надявам се да не е нищо страшно. Също така ми е мъчно за Даниил, защото познавам това усещане. На ЮЕ ЕС Оупън през 2020 година и аз бях дисквалифициран при подобни обстоятелства. Ужасно е, защото съм сигурен, че Даниил нямаше намерение да нарани когото и да било по трибуните, но такива неща се случват", заяви Новак Джокович

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След това Джокович се върна към събитията, предшествали самата дисквалификация.

Not the ending we expected 😮 @DjokerNole advances to the Beijing final after Medvedev is defaulted whilst down 5-7 3-5 #ChinaOpen https://t.co/Pae5eNrJ6W — Tennis TV (@TennisTV) October 5, 2026

"Бях на три точки от победата в мача. Може да се каже, че бях близо до това да затворя гейма, но като се има предвид броят точки за пробив, пред които се изправих, съм сигурен, че никак нямаше да ми е лесно да задържа сервиса си. Срещу Даниил винаги се получава страхотна битка. Още преди мача знаех, че при тези условия и нивото на игра, което той показваше през последните седмици, ще ми бъде нужна огромна енергия и много усилия, за да стигна до победата. В някои ситуации извадих късмет, че той пропусна няколко лесни, решителни удара при брейкболовете във втория сет. Да, реализацията му при точките за пробив не беше добра. Истината е, че нямах усещането да печеля лесни разигравания. Трябваше да работя изключително здраво за всяка точка. Имаше моменти, в които почти се молех за малко повече време между разиграванията. Беше много, много изтощително. Да, крайните обстоятелства бяха тежки. Радвам се, че успях да продължа напред и да стигна до още един финал тук, в Пекин+, добави рекордьорът по титли от Големия шлем.

“I know how it feels to be disqualified in a big match” Novak Djokovic feels for his opponent Daniil Medvedev and the injured fan at the China Open ❤️ https://t.co/clyHx5cx93 — TNT Sports (@tntsports) October 5, 2026

В битката за трофея той ще се изправи срещу австралиеца Алекс де Минор.

"Очаквам много тичане. За пореден път се уверявам, че бягането не става по-лесно, това е сигурно. Очаквам нова битка, още един физически изтощителен мач, в който едва ли ще получа много лесни точки. Затова се концентрирам върху възстановяването си и ще се опитам да изляза на корта възможно най-свеж, за да дам максимума от себе си", подчерта Ноле.

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Последната от шестте си титли в Пекин той спечели през 2015 година, когато на финала надигра големия си съперник Рафаел Надал.

"2015 година беше фантастична в Пекин, а и като цяло. Това бе един от най-силните сезони в моята кариера. Вероятно най-добрите 18 месеца в кариерата ми бяха тези 12 месеца от 2015 г. и първите шест от 2016 година – със сигурност тогава играех най-добрия си тенис. Тогава записах една от най-убедителните си победи в турнира. Пазя прекрасни спомени. Бих искал срещу Де Минор да повторя подобно представяне като във финала от 2015-а. Ще видим. Години по-късно аз съм напълно различен играч. Има нещо в Пекин, което ме мотивира да продължавам напред. Чувствам се страхотно. Обичам да играя тук. Освен това подкрепата на публиката е невероятна. Нямам търпение мачът да започне", каза сърбинът.

Накрая Новак още веднъж подчерта огромната подкрепа, която получава в Китай.

In the age of AI, Novak Djokovic is keeping it hands-on, using a stamp to sign autographs. https://t.co/gP9zPn7bG8 — Shanghai Daily (@shanghaidaily) October 1, 2026

"Видях много фенове извън централния корт, както и около хотела ми. Опитвам се да поддържам контакт с тях. Вече няколко поредни вечери, след като пристигна в хотела, слизам от колата, за да прекарам 15-20 минути с почитателите ми – снимам се и раздавам автографи. Разбирам, че не всеки има възможност да присъства на корта или да се сдобие с билет. Оценявам изключително високо подкрепата на хората извън стадиона. Виждам ги, усещам присъствието им и се старая да поговоря с тях, за да им покажа своята обич и уважение. Благодаря ви много", завърши Джокович.

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