Брияна Иванова е четвъртфиналистка в Испания

Брияна Иванова се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърди кортове за жени в Алкала де Енарес (Испания) с награден фонд 15 000 долара.

17-годишната българка се наложи във втория кръг нд втората поставена Франциска Сидат (Германия) с 6:0, 7:5 след час и 25 минути игра.

Това е пета поредна победа без загубен сет за Иванова, която преди това постигна още един успех в основната схема и три в квалификациите.

За място на полуфиналите Брияна Иванова ще играе по-късно днес срещу номер 8 в схемата Паола Сембранос (Швейцария).

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