Медведев опита да се оправдае след дисквалификацията: Беше нещастен случай

Даниил Медведев бе дисквалифициран в мача срещу Новак Джокович от полуфиналите на турнира в Пекин, след като удари зрител с топка. Сърбинът водеше със 7:5, 5:3, а в следващия гейм резултатът бе 15:15, когато руският тенисист удари топката извън игра и я прати на трибуните. За негово съжаление тя улучи зрител в окото, заради което руснакът бе дисквалифициран.

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"Искрено, ужасно много съжалявам за него и просто се надявам да е добре. Това е най-важното. Що се отнася до останалото – продължаваме напред. В момента единствено ме е грижа за него. Надявам се да мога да се срещна с него и по някакъв начин да му се реванширам", заяви Даниил Медведев

Медведев се опита да обясни как се е стигнало до инцидента.



"Това беше 100 процента нещастен случай, подчерта Даниил. - Личи си, че не ударих топката от гняв… Върша много грешни неща на корта, но подобно отиграване обикновено не е сред тях. Топката отскачаше назад и просто се опитах да я насоча нанякъде, за да не излезе извън очертанията. Когато видях какво се случи, се почувствах ужасно, защото, повтарям, мисля, че никога не съм бил дори близо до подобна ситуация. Най-важното е той да е добре, тъй като при такива инциденти никога не се знае."

Not the ending we expected 😮 @DjokerNole advances to the Beijing final after Medvedev is defaulted whilst down 5-7 3-5 #ChinaOpen https://t.co/Pae5eNrJ6W — Tennis TV (@TennisTV) October 5, 2026

Това обаче не е първата подобна издънка на руснака. Медведев явно напълно е "забравил" какво се случи само преди три години на турнира във Виена. В мач от първия кръг срещу французина Артюр Фис Медведев извърши почти идентична неспортсменска проява, но тогава съдиите и супервайзърите в Австрия си затвориха очите).

Following recent events, it’s worth remembering this Daniil Medvedev incident from 2023. ​He hit a spectator in the face with a ball out of frustration and avoided a default... https://t.co/PfOiBMSyI7 — Kalshi Tennis (@KalshiTen) October 5, 2026

Медведев отдаде дължимото и на Джокович, който се класира за финала и се намира на крачка от своята 102-ра титла в АТР тура.



"Беше тежък мач за мен. Той игра наистина силно. Чувствах, че играе така, както когато правехме най-добрите си двубои. Имах някои шансове, които пропуснах. Представи се невероятно, така че смятам, че има огромни шансове на финала", заяви руснакът.

Съперник на сърбина на финала ще бъде Алекс де Минор.

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