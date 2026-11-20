Нов обрат около контузията на Яник Синер

Възстановяването на Яник Синер от контузията в дясното коляно претърпя нова сериозна промяна, като операцията става все по-вероятна опция пред бившия номер 1 в света. Според италиански медии, проблемите на италианеца продължават и не се подобряват от прилаганите до момента консервативни терапии.

Яник Синер планира консултации със специалисти в САЩ преди завръщането си на корта

В центъра на новия план за лечение е предстояща консултация с известния финландски ортопед и специалист по хирургия на долните крайници д-р Ласе Лемпайнен. Окончателното решение за това дали италианският тенисист ще премине през хирургическа интервенция ще зависи изцяло от медицинската оценка на финландския експерт.

Новите съобщения подчертават съществена промяна спрямо досегашните планове на щаба на Синер. Първоначално бе предвидено той да отлети за САЩ за допълнителни медицински прегледи при трети специалист, след като вече бе преминал консултации с д-р Херберт Шьонхубер в Милано и д-р Бертран Сонери-Коте в Лион. Според последните медийни информации обаче планираното пътуване до Америка може да бъде отменено.

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Вместо това се обсъжда вариант Синер да спре напълно всякаква физическа активност за период от около два месеца. Това означава, че планираното му завръщане на корта е под сериозен въпрос. Участието на 25-годишния тенисист на демонстративния турнир Six Kings Slam в Рияд през декември се определя като малко вероятно, а до последно се смяташе, че именно там той ще тества състоянието си. Под голям въпрос вече е и участието му на Откритото първенство на Австралия през януари.

Синер не е играл в официален мач от юли, когато спечели титлата на Уимбълдън след победа над Александър Зверев. Оттогава той пропусна редица турнири, включително Откритото първенство на САЩ.

Продължителното му отсъствие коства на италианеца и лидерството в световната ранглиста, където той прекара 95 седмици на върха. В настоящата класация на ATP Синер заема второ място с 7950 точки, докато лидер е германецът Александър Зверев с 9320 точки.

Преди броени седмици самият Синер заяви по време на събитие в Милано: "Целта е да отида в Австралия, надявам се да стигна дотам и може би да изиграя няколко турнира преди това. В момента трябва да следвам протоколите, без да избързвам с нещата". Развитието около коляното му обаче принуждава щаба му да преразгледа всички първоначални графици, поставяйки на първо място дългосрочното здраве на тенисиста.

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