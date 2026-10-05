Безгрешната серия на Джокович в Пекин продължи след скандална изява на Медведев

Невероятната серия на Новак Джокович в Пекин продължи, след като той записа 33-та поредна победа. Легендарният сърбин се класира за финала на турнира в китайската столица, след като преодоля Даниил Медведев на полуфиналите. Джокович водеше със 7:5, 5:3 и сервираше за мача, когато руснакът бе дисквалифициран, след като изпусна нервите си. В спора за титлата той ще се изправи срещу австралиеца Алекс де Минор, който преодоля полуфиналите след отказване на Хуберт Хуркач след сет и половина.

Новак спечели разиграване за 15:15, а след него в яда си Медведев изпрати една топка към публиката. Тя попадна в окото на един от зрителите. След кратък разговор между съдията на стола, Медведев и супервайзъра, руският състезател бе дисквалифициран, а Джокович бе обявен за победител.

Not the ending we expected 😮 @DjokerNole advances to the Beijing final after Medvedev is defaulted whilst down 5-7 3-5 #ChinaOpen https://t.co/Pae5eNrJ6W — Tennis TV (@TennisTV) October 5, 2026

Джокович се класира за своя 146-и финал в кариерата и то на любимия си турнир в Пекин. Той никога не е губил в китайската столица. Победната му серия в надпреварата вече наброява 33 успеха, което е изравняване на вечния рекорд. При дамите Моника Селеш записа 33 поредни победи на Откритото първенство на Австралия преди да допусне първа загуба. Ако Джокович надиграе Де Минор на финала, ще стане едноличен рекордьор. При мъжете той вече постигна това с класирането си на полуфиналите, с което подобри рекорда на Рафаел Надал.

The unbeaten run continues 💯 It's a SEVENTH Beijing final for @DjokerNole. @ChinaOpen | #ChinaOpen https://t.co/yRxh7mZiEr — ATP Tour (@atptour) October 5, 2026

Сблъсъкът между Джокович и Медведев бе изпълнен и с доста театър. Изглеждаше, че руснакът не е доволен от бурните реакции на съперника си след всяка спечелена точка. Той дори на няколко пъти демонстративно се хвана за ребрата, след като Джокович печелеше разиграване, тъй като сърбинът показваше признаци, че играе на предела на силите си.

DANIIL MEDVEDEV DISQUALIFIED FOR HITTING A SPECTATOR WITH A BALL 🚨 ​NOVAK DJOKOVIC INTO THE BEIJING FINAL. https://t.co/pdkl3nTF3d — Kalshi Tennis (@KalshiTen) October 5, 2026

Джокович отговори на ударите под пояса от другата страна на мрежата по възможно най-добрия начин – с безупречна игра и железни нерви. След изтощителна и зрелищна битка, продължила близо 80 минути, Новак вдигна темпото в решителните моменти, затвори първия сет със 7:5.

Medvedev is mocking Djokovic Vile. https://t.co/zG7PeeQEv7 — Corvath Draemir (@Archaicmind3000) October 5, 2026

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Снимки: Gettyimages