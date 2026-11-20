Задават се промени в тенис календара за следващите години

Финалният турнир на АТР не само бележи края на сезона, но и предоставя отлична възможност за дискусии относно бъдещето на тениса през следващите години.



Ръководството на АТР провежда срещи в Торино, като шефовете на мъжкия тенис са изправени пред вземането на няколко ключови решения.



– Под въпрос е дали турнирите в Доха и Дубай ще се проведат през следващия февруари заради обстановката в тази част на света – се посочва в информацията.

Допълва се още, че тези надпревари биха могли да бъдат заменени от други, като съществува вариант и турнирът от сериите „Чалънджър“ във Финикс да повиши своята категория.

В календара за 2028 година няма да присъства Акапулко, докато турнирите в Доха и Дубай ще се провеждат в една и съща седмица.



Ротердам ще бъде насрочен за есента, споделяйки съдбата на Базел и Виена. От тези три състезания две ще се играят по едно и също време, докато третото ще се проведе в седмицата на турнира от сериите 250 в Стокхолм.



Същият източник съобщава, че Буенос Айрес е поискал смяна на настилката на твърди кортове, за да служи като подготовка за турнира от сериите „Мастърс“ в Рияд. Подобно искане имат и от Рио, както и турнирите в Гщаад, Кицбюел и Умаг. Тези промени биха могли да влязат в сила през 2029 или 2030 година.



Ще се обсъжда и промяна в системата за разпределение на точките за световната ранглиста, както и ситуацията при надпреварите на двойки.

При настоящата ситуация остава въпросът дали и доколко всичко това ще засегне Новак Джокович – който обяви плановете си да играе до Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година.

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