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Коментаторското проклятие, което коства на Оливър Солберг титлата в WRC

  • 5 окт 2026 | 16:10
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Коментаторското проклятие е много добре познат феномен, който много често води да внезапни обрати по време на спортни събития от всякакво естество. Именно на този феномен станахме свидетели в края на рали „Сардиния“ във вчерашния ден.

Надпреварата на едноименния остро в Средиземно море беше финал на сезона в Световния рали шампионат (WRC) и тя определи кой измежду Елфин Еванс, Сами Паяри и Оливър Солберг ще стане световен шампион. Преди финалния етап шведът беше в най-добра позиция, като той трябва да вземе със само точка повече от Еванс в пауърстейджа, за да спечели титлата 23 години след неговия баща Петер. Той се движеше с достатъчно добро темпо и вече усещаше титлата в ръцете си, но само два завоя преди финала на сезона беше застигнат от коментаторското проклятие.

Еванс е световен шампион, Солберг сбърка малко преди финала
Еванс е световен шампион, Солберг сбърка малко преди финала

Майк Чен, който е сред водещите коментатори на официалната стрийминг платформа на WRC – RallyTV точно беше казал: „Гледате световния рали шампион за 2026 година“ и секунди след това Солберг излетя от пътя. „О не, той излетя само два завоя преди финала“, възкликна Чен.

След това излитане Солберг се върна на пътя и финишира, с което спечели финалното рали за сезона, но остана на пет точки зад Еванс в крайното класиране за сезона.

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Снимки: Imago

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