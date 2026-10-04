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Еванс е световен шампион, Солберг сбърка малко преди финала

  • 4 окт 2026 | 16:37
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Еванс е световен шампион, Солберг сбърка малко преди финала

Елфин Еванс и Скот Мартин са новите световни рали шампиони за сезон 2026, след като двамата завършиха на пето място в рали „Сардиния“ и на трета позиция в пауърстейджа, което им донесе титлата с 5 точки аванс.

Всичко се реши в последните секунди на последната отсечка, когато Оливър Солберг излетя от пътя, три завоя преди финала и остана едва 8-и в класирането за отсечката, което го лиши от супер важните бонус точки. Преди това Оливър вървеше с по-добри времена по контролите от Еванс и имаше реален шанс да вземе титлата с победа на финала.

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Солберг спечели рали „Сардиния“, а подиума допълниха още двама пилоти на Тойота Себастиен Ожие и Сами Паяри.

След спуканата гума на Еванс в предпоследната отсечка разликата между него и Солберг във виртуалното класиране с точките от Супер неделята се сви на 1 точка. Така че, на финала на пауърстейджа, този с по-предното класиране щеше да е световен шампион.

„Опитах се, дадох всичко, което имах като каране в последната отсечка, но като че ли се престарах и бях сигурен, че постижението ми няма да е достатъчно - обясни Еванс, който остана на 5,6 секунди от най-бързия в последния етап Тиери Нювил (Хюндай). - Бил съм и преди в позицията на Оливър, да губя битката за световната титла в самия край, така че знам какво изпитва той.“

Преди днешния триумф Еванс загуби на пет пъти битката за световната титла в самия край на сезона, като три пъти влизаше в тази битка като лидер в класирането.

Солберг води в Сардиния, Еванс пак отиде пети
Солберг води в Сардиния, Еванс пак отиде пети
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Снимки: Imago

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