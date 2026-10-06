Рали “Хърватия” остава и догодина в WRC

Рали “Хърватия” и догодина ще е в календара на Световния рали шампионат. Това беше обявено днес в профила на състезанието във Фейсбук, въпреки че календарът на WRC за догодина все още не е обявен.

Рали “Хърватия” е едно от малкото асфалтови състезания в календара на WRC и бързо успя да се утвърди сред най-любимите на феновете ралита от цяла Европа.

Reactions to THAT moment in WRC history 🤯 #WRC | #RallyItaliaSardegna 🇮🇹 https://t.co/yt4Hokj5xi — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) October 5, 2026

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“Подготовката за рали “Хърватия 2027” вече върви, а дискусиите за това състезанието да остане част от Световния рали шампионат продължават - се казва в изявление на организаторите на ралито. - Целта ни е да сключим нов договор, за да остане рали “Хърватия” част от WRC в периода 2028-2030 година.”

В момента две ралита от календара на WRC: "Хърватия" и "ЕКО Акрополис", са най-близките дестинации за българските рали фенове, които искат да гледат най-добрите рали пилоти в света.

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Снимки: Gettyimages