Ще вали ли по време на Гран При на Сингапур?

След надпреварата в Малайзия, чието началото беше забавено заради дъжд, Формула 1 се насочва към Сингапур, където този уикенд ще се проведе 17-ят кръг за сезон 2026.

За щастие на всички във Формула 1 и пред телевизорите, последните прогнози на синоптиците практически гарантират, че в хода на уикенда на „Марина Бей“ няма да вали. Това ще направи задачата на пилотите и отборите доста по-лесна на коварното градско трасе, което ще приеме и последния спринт за годината.

Формула 1 ще има първата си дневна надпревара в Сингапур

Фактът, че състезанието в Сингапур се провежда на изкуствено осветление, също ще помогне на пилотите, които ще получат малко по-благоприятни условия. На този етап не се очаква активиране на протокола за горещо време, който беше в сила по време на Гран При на Бахрейн миналата седмица.

Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1

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Снимки: Gettyimages