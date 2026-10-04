Кошмар за Еванс! 7 километра ще решат титлата в WRC

Елфин Еванс претърпя сериозен инцидент в борбата за световната титла, след като спука гума в самото начало на 16-ата скоростна отсечка на рали "Сардиния" и бе принуден да спре, за да я смени. Въпреки че Еванс и навигаторът му Скот Мартин реагираха бързо и смениха колелото за кратко време, проблемът прави спечелването на точки от неделното подреждане в Супер неделята почти невъзможно.

Британецът успя да запази петата си позиция в генералното класиране, но авансът му пред неговия съотборник Оливър Солберг се стопи още повече. Еванс загуби потенциалните 2 точки от 4-ото място в класирането за деня заради загубеното време в предпоследния етап.

No words 💔 Live Updates: https://t.co/GCSH5z2ovq #WRC | #RallyItaliaSardegna 🇮🇹 https://t.co/TX6Ahga1ih — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) October 4, 2026

От какво се нуждае Солберг, за да стане шампион в последния ден на сезона?

По този начин титлата ще бъде решена изцяло в заключителния пауърстейдж на ралито. Еванс води с минимална преднина от едва една точка, което означава, че трябва задължително да завърши пред Солберг във финалния етап, макар че стартовата му позиция по трасето ще направи задачата изключително трудна.

И обратното, ако Солберг завърши пред Еванс, той ще си гарантира световната титла.

Солберг води в Сардиния, Еванс пак отиде пети

Солберг завърши втори в предпоследната отсечка и води с 57,8 секунди пред Себастиен Ожие в генералното класиране, като е първи и в подреждането за Супер неделята.

Fans assembling for the final Wolf Power Stage of the season 👊 #WRC | #RallyItaliaSardegna 🇮🇹 https://t.co/BHxkxLUhEh — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) October 4, 2026

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Снимки: Gettyimages