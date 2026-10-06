Дейвид Култард сравни Андреа Кими Антонели с Михаел Шумахер

Бившият пилот от Формула 1 Дейвид Култард сравни шампионския рейд на Андреа Кими Антонели през този сезон с ерата на доминация на Михаел Шумахер след драматичното отпадане на Джордж Ръсел в самия край на състезанието на пистата „Сепанг“.

Бившият състезател на Макларън и Ред Бул призна, че шампионите често изглеждат галеници на съдбата, но подчерта, че истински великите пилоти сами си изработват този късмет чрез постоянни победи.

After the highs of Baku, Russell's hopes of maintaining his championship challenge come to grinding halt in Sepang 😖 #F1 #BahrainGP https://t.co/IXzEfWyZI5 — Formula 1 (@F1) October 4, 2026

Тото Волф: Проблемите на Мерцедес може да струват титлата на Антонели

Култард коментира темата в ефира на британския Channel 4. Антонели завърши на второ място, а повредата в двигателя на Ръсел малко преди финала увеличи преднината на италианеца на 84 точки при оставащи максимум седем старта до края на сезона.

„Наистина изглежда точно така, че фаворитите имат късмет. Когато влезеш в победна серия... лесно ми е да направя паралел с ерата на Шумахер. Тук, на тази писта, той излетя от трасето и въпреки това спечели победата, благодарение на стечението на обстоятелствата. Но великите пилоти просто са серийни победители“, заяви Дейвид Култард.

Антонели: Все още не знаем дали новите неща по колата работят

Шотландецът визираше Гран при на Малайзия през 2001 година. Тогава Шумахер триумфира, макар че се завъртя извън пистата по време на ранен порой, като впоследствие изпревари именно Култард по пътя си към първото място. В същия сезон Култард завърши втори в шампионата зад германеца, но събра едва половината от неговия точков актив.

Култард вече е изразявал подобна позиция. През септември, след победата на Антонели в Мадрид, той сподели в подкаста Up to Speed, че не приема аргумента за чистия шанс: „Да, наричайте го късметлия. Аз го наричам феномен“.

Фернандо Алонсо се завръща в рали "Дакар", Дачия става Астън Мартин?

През същия състезателен уикенд друг бивш пилот във Формула 1 - Мартин Брандъл, погледна на битката за титлата под друг ъгъл. Анализаторът на Sky Sports постави под въпрос дали в отбора на Мерцедес са толкова неутрални, колкото твърди шефът им Тото Волф.

Между двамата анализатори всъщност няма директен спор. Брандъл не представи доказателства за фаворизиране и не обвини директно Мерцедес в пристрастия и фаворизиране на Антонели. От своя страна Култард отдава резултатите на Антонели на изградения шампионски навик, а не на съдбата или на политиката на отбора. Така се оформиха две различни обяснения за внушителната преднина от 84 точки, като нито едно от тях не е свързано пряко с техническия проблем в болида на Ръсел.

Макс Верстапен откри пирон в гумата си при драматичния триумф на „Сепанг“

За да си гарантира световната титла, Антонели се нуждае само от класиране на трето място във всеки от оставащите стартове. Дори и да не спечели нито една точка в следващите четири надпревари, включително спринта в Сингапур, той пак ще остане начело в генералното класиране.

Ако сравнението с Шумахер се окаже вярно, на Антонели едва ли ще му бъде нужен особен късмет оттук нататък. Завършването на подиума във всяко състезание ще бъде напълно достатъчно за триумфа.

Само Шумахер и Хамилтън останаха пред Верстапен

Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages