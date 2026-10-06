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Гръцкият Милон представи Марио Петков

  • 6 окт 2026 | 11:34
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Гръцкият Милон представи Марио Петков

Българският диагонал Марио Петков бе официално представен като ново попълнение на гръцкия Милон. 20-годишният волейболист преминава в клуба след сезон с екипа на Арис (Солун). Милон през миналата кампания достигна до полуфиналите на гръцката лига.

Българин ще играе в гръцкия Милон
Българин ще играе в гръцкия Милон

Петков е висок 202 сантиметра и може да играе като диагонал и посрещач. Той е син на легендата на ЦСКА и националния отбор Петко Петков - сребърен медалист от Олимпиадата в Москва през 1980 г.

През изминалия сезон Петков беше част от състава на Арис заедно с опитния диагонал Боян Йорданов, като двамата помогнаха на тима да спечели промоция за гръцкия елит.

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