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Преди 40 години: Великолепният тим на България с бронз на световното във Франция

  • 5 окт 2026 | 12:35
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Преди 40 години: Великолепният тим на България с бронз на световното във Франция

Боре Кьосев и Димо Тонев в идеалната шесторка на шампионата, Петьо Драгиев - най-добър блокировач

На днешната дата - 5 октомври, през 1986 година, България побеждава категорично Бразилия с 3:0 и печели бронзовите медали на световното първенство по волейбол.

Селекцията на Богдан Кючуков превъзмогва серия непредвидени трудности, за да подари на родните спортни привърженици едно от най-силните ни представяния на най-големия волейболен форум

Малшансът ни спохожда още в първия ден на първенството. Бащата на Матей Казийски – Илиян Казийски, е сполетян от тежка травма, вследствие на която е гипсиран крака му.

Нашите обаче се справят чудесно в предварителна група С, (мачовете се играят в Клермон Феран) включваща Бразилия, Чехословакия и Кувейт, и се класират напред.

Във втората фаза сме в група с Бразилия, Франция, Чехословакия, Италия и Китай, като резултатите от първия етап с бразилците и чехословаците се зачитат. Следват три блестящи победи, в които България инкасира само един гейм и... жадуваното място на полуфиналите е факт!

Точно преди сблъсъка с мощния тим на СССР Борислав Кьосев вдига температура, а лекарският щаб не посмява да му позволи да приеме какъвто и да е медикамент, опасявайки се от евентуална положителна проба.

Съветската формация се оказва прекалено силна, но ансамбълът на Кючуков се мобилизира в спора за бронза с бразилците и е безпощаден - 3:0 (16:14, 15:5, 15:8)

Чудесното българско представяне не остава незабелязано. Кьосев и Димо Тонев попадат в символичния отбор на световния шампионат, а Петьо Драгиев е обявен за най-добър блокировач

„Никога няма да забравя това световно първенство. За мен този медал е от огромно значение. Във Франция разбрах, че когато си на световно няма контузии, няма болести, няма нищо," връща лентата назад един от героите в нашия състав - Боре Кьосев

"Има преодоляване и надскачане на себе си. Удовлетворение от успеха, за който си тренирал толкова години и мигове, които остават за цял живот. На световно първенство не се играе за пари, а за чест. Там играеш за България!"

Съставът на България:

Петко Петков (капитан), Асен Гълъбинов, Димо Тонев, Борислав Кьосев, Илиян Казийски, Любо Ганев, Петьо Драгиев, Ивайло Лазаров, Пламен Христов, Димитър Божилов, Николай Димитров, Цветан Флоров

Селекционер: Богдан Кючуков

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