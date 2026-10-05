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Предпоследна седмица от подготовката за Лубе преди турнира „Йези Волей Къп“

  • 5 окт 2026 | 13:59
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След убедителното представяне в неделя в Сан Северино Марке и чистата победа в три гейма срещу Чистерна Волей в зала „ПалаЧарапика“, съставът на Кучине Лубе Чивитанова подновява тренировъчния си процес във вторник, 6 октомври. В залата „Евросуоле Форум“ волейболистите ще започнат със сутрешни занимания за силова подготовка по групи, последвани от следобедна тренировка с топка за изчистване на технико-тактическите детайли.

Започва ключов етап от предсезонната подготовка, тъй като стартът на редовния сезон е все по-близо. Първият мач от Суперлигата за тима ще бъде гостуване на Рана Верона в събота, 17 октомври от 18:00 часа.

Преди това възпитаниците на старши треньора Джампаоло Медей ще сверят часовниците си на традиционния четиристранен турнир „Йези Волей Къп“, който ще се проведе на 10 и 11 октомври в зала „ПалаТриколи“. Тазгодишното издание отново придобива международен характер – освен Кучине Лубе Чивитанова и Алианц (Милано), с Георги Татаров, в надпреварата се включват гръцкият Олимпиакос (Пирея), с Мартин Атанасов и японският Сънтори Сънбърдс (Осака)

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Преди началото на турнира Лубе ще проведе шест технически тренировки – пет между вторник и петък в зала „Евросуоле Форум“ в Чивитанова и едно последно занимание в събота, 10 октомври от 12:00 часа в зала „ПалаТриколи“ в Йези.

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