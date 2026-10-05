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Георги Петров изведе Локомотив-СШОР (Новосибирск) до 4 поредни победи на старта на Младежката лига

  • 5 окт 2026 | 11:17
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Георги Петров изведе Локомотив-СШОР (Новосибирск) до 4 поредни победи на старта на Младежката лига

Действащият шампион и носител на Купата в Младежката лига ГЕОТЕК – Локомотив-СШОР (Новосибирск), започна новия състезателен сезон по категоричен начин. В рамките на първия кръг от първенството, проведен от 29 септември до 3 октомври в Нижни Новгород, младите волейболисти от Новосибирск записаха четири поредни победи в сблъсъците си с Горки-2 (Нижни Новгород) и Зенит-УОР (Казан).

Следващото изпитание за водените от Георги Петров състезатели ще бъде пред собствена публика. Мачовете на малката зала „Локомотив Арена“ са насрочени за периода 19 – 23 октомври, когато домакините ще премерят сили с „Нова-2“ от Новокуйбишевск и Факел Ямал. Входът за всички срещи ще бъде свободен за зрителите.

Регламент на надпреварата

В шампионата се състезават 16 отбора, разделени по географски принцип. Предварителната фаза, която ще продължи до 25 февруари, включва седем кръга и общо 240 двубоя – по две срещи срещу всеки опонент. Победителят в редовния сезон ще бъде отличен с трофея „Първа височина“. Финалната фаза ще се проведе в два етапа за разпределение на местата (1–6, 7–12 и 13–16), като натрупаните точки от предварителния етап се нулират. Първенството ще приключи на 15 април.

Резултати и хронология на първия кръг

29 септември (вторник)
Зенит-УОР“ (Казан) – „Кузбас-2“ (Кемерово) 3:0 (25:17, 25:16, 25:23)
Горки-2 (Нижни Новгород) – „Локомотив-СШОР“ (Новосибирск) 1:3 (25:22, 14:25, 23:25, 24:26)

За успеха на „железничарите“ диагоналът Владимир Скоробогатко реализира 21 точки, посрещачът Павел Немцов добави 17, а централният блокировач Михаил Широков завърши с 10.

Корней Николаев, капитан на Локомотив-СШОР: „Поздравявам всички с откриването на сезона. Започваме втора поредна кампания в защита на титлата. Днешният успех не дойде лесно, но гостуванията в Нижни Новгород по традиция са трудни, особено след като съперниците запазиха съставите си. В началото имаше скованост и емоциите взеха връх, но напътствията на треньора по време на прекъсванията и между геймовете ни успокоиха. Липсата на достатъчно игрова рутина в първия мач оказа влияние, но с напредването на сезона отборът ще намери оптималния си ритъм.“

30 септември (сряда)

Локомотив-СШОР (Новосибирск) – Зенит-УОР (Казан) 3:2 (26:24, 27:29, 22:25, 25:23, 15:12)
Горки-2 (Нижни Новгород) – Кузбас-2 (Кемерово) 3:0 (25:19, 25:21, 25:17)

Павел Немцов бе най-резултатен с 22 точки, Егор Крилов отбеляза 16 точки в дебюта си срещу бившия си клуб, Скоробогатко се отчете с 15, а Широков допринесе с 13 точки (включително 6 успешни блокади).

Егор Крилов, посрещач на Локомотив-СШОР: „В първите два гейма и двата тима допуснаха доста грешки на сервис и в атака, като водещ се оказа отборът с по-малко брак. Постепенно играта се изчисти, разиграванията станаха по-дълги и накрая заслужено стигнахме до крайния успех. Все още се адаптирам, но сработката със съотборниците върви в правилната посока.“

2 октомври (петък)
Кузбас-2 (Кемерово) – Зенит-УОР (Казан) 1:3 (14:25, 25:20, 23:25, 19:25)
Локомотив-СШОР (Новосибирск) – Горки-2 (Нижни Новгород) 3:0 (25:15, 27:25, 25:22)

Владимир Скоробогатко завърши с 18 точки, а Павел Немцов добави 13 за категоричната тригеймова победа.

3 октомври (събота)
Зенит-УОР“ (Казан) – „Локомотив-СШОР (Новосибирск) 2:3 (25:23, 19:25, 25:20, 19:25, 12:15) Кузбас-2 (Кемерово) – Горки-2 (Нижни Новгород) 3:2 (22:25, 25:19, 23:25, 25:22, 15:9)

В оспорваната заключителна среща диагоналът Скоробогатко се отличи с 21 точки, Крилов записа 14, а Широков завърши с 13.

Състав на Локомотив-СШОР за турнира

Разпределители:
Корней Николаев, Антоан Манолов

Диагонали:
Иван Копитин, Владимир Скоробогатко

Посрещачи:
Егор Крилов, Павел Немцов, Михаил Цирук, Артьом Загребелни

Централни блокировачи:
Михаил Широков, Дмитрий Попков, Ярослав Лукин

Либеро: Максим Вилков, Игор Лаленков

Треньорски и медицински щаб:
Георги Петров (старши треньор), Иля Смирнов (треньор), Рустам Исмаилов (лекар), Сергей Одияк (масажист).

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