Българин ще играе в гръцкия Милон

Българският волейболист Марио Петков ще продължи кариерата си в гръцкия гранд Милон (Атина), научи Sportal.bg.

През миналия сезон Марио Петков, който е юноша на ВК Люлин, игра за Арис (Солун), заедно с Боян Йорданов, и спечели промоция за елита в Гърция.

20-годишният Марио Петков, който има български и гръцки паспорт, играе като диагонал и посрещач.

Високият 202 сантиметра универсален играч е син на бившия волейболист на ЦСКА, Падуа, Батипалия, Джоя дел Коле, Петко Петков.

Очаква се през новия сезон Марио Петков да резерва на Фернандо Ернандес на поста диагонал в Милон.

Тимът вече подписа с иранската звезда Милад Ебадипур и нидерландецът Тийс Тер Хорст.

Треньор на Милон през новия сезон ще е Ратко Периш.

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