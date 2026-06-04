Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Александър Димитров и Андриан Краев разкриват очакванията преди гостуването на Молдова - на живо с пресконференцията и откритата тренировка в Кишинев
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Българин ще играе в гръцкия Милон

Българин ще играе в гръцкия Милон

  • 4 юни 2026 | 18:38
  • 209
  • 0
Българин ще играе в гръцкия Милон

Българският волейболист Марио Петков ще продължи кариерата си в гръцкия гранд Милон (Атина), научи Sportal.bg.

През миналия сезон Марио Петков, който е юноша на ВК Люлин, игра за Арис (Солун), заедно с Боян Йорданов, и спечели промоция за елита в Гърция.

20-годишният Марио Петков, който има български и гръцки паспорт, играе като диагонал и посрещач.

Високият 202 сантиметра универсален играч е син на бившия волейболист на ЦСКА, Падуа, Батипалия, Джоя дел Коле, Петко Петков.

Очаква се през новия сезон Марио Петков да резерва на Фернандо Ернандес на поста диагонал в Милон.

Тимът вече подписа с иранската звезда Милад Ебадипур и нидерландецът Тийс Тер Хорст.

Треньор на Милон през новия сезон ще е Ратко Периш.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Драган Нешич в Block Out за идването си в Левски: Нямах право да откажа още веднъж

Драган Нешич в Block Out за идването си в Левски: Нямах право да откажа още веднъж

  • 4 юни 2026 | 17:20
  • 7593
  • 0
Бразилия даде гейм на Нидерландия във VNL

Бразилия даде гейм на Нидерландия във VNL

  • 4 юни 2026 | 14:28
  • 582
  • 0
Франческо Дзопелари: Идвам в Лубе, за да побеждавам

Франческо Дзопелари: Идвам в Лубе, за да побеждавам

  • 4 юни 2026 | 14:16
  • 726
  • 0
Шампион по волейбол на два континента

Шампион по волейбол на два континента

  • 4 юни 2026 | 14:11
  • 965
  • 0
Дунав (Русе) и Пламен Христов се разделиха

Дунав (Русе) и Пламен Христов се разделиха

  • 4 юни 2026 | 14:00
  • 1487
  • 0
Марица (Пловдив) се разделя с Лора Славчева

Марица (Пловдив) се разделя с Лора Славчева

  • 4 юни 2026 | 13:53
  • 1027
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Александър Димитров говори пред медиите в Молдова - гледайте на живо!

Александър Димитров говори пред медиите в Молдова - гледайте на живо!

  • 4 юни 2026 | 19:00
  • 1151
  • 2
Директор се оттегли от Левски, обяви причината

Директор се оттегли от Левски, обяви причината

  • 4 юни 2026 | 18:02
  • 8602
  • 18
Драган Нешич в Block Out за идването си в Левски: Нямах право да откажа още веднъж

Драган Нешич в Block Out за идването си в Левски: Нямах право да откажа още веднъж

  • 4 юни 2026 | 17:20
  • 7593
  • 0
Никола Цолов даде 6-то време в тренировката в Монако

Никола Цолов даде 6-то време в тренировката в Монако

  • 4 юни 2026 | 16:56
  • 3895
  • 0
ЦСКА 1948 сложи сериозна цена за искан от ЦСКА, “червените” подписаха с нов и чакат още двама

ЦСКА 1948 сложи сериозна цена за искан от ЦСКА, “червените” подписаха с нов и чакат още двама

  • 4 юни 2026 | 11:32
  • 29395
  • 55
Официално: Левски с първи летен трансфер

Официално: Левски с първи летен трансфер

  • 4 юни 2026 | 11:42
  • 25590
  • 87