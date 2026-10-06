Селекционерът на Люксембург се оплака от кадровите проблеми, но остава оптимист за мача с България

Журналистите в Люксембург нарекоха „гротескна развръзка“ случая с жълтия картон, получен в събота от Леандро Барейро в Естония, след като по-рано днес стана ясно, че в края на краищата халфът наистина ще бъде наказан за мача във вторник срещу България.

Това беше и темата, която властваше на пресконференцията на националния селекционер на Люксембург в „Спортхотел Левек“, разположен в Липшерд. Срещата от 4-тия кръг на група С4 на турнира на УЕФА Лига на нациите е утре от 21.45 часа българско време на „Стад дьо Люксембург“ във Великото херцогство.

Беше обяснено, че трима от важните фактори във федерацията – в това число и нейният вицепрезидент Марко Ришар, са били уверени след мача в Талин, че наказание за Барейро няма да има. Звездата на Бенфика изобщо не игра в срещата и се оказа, че объркването дали картонът е за него или за Марвин Мартенс е решено в последствие след преглед с видеоповторение.

Люксембург без голямата си звезда срещу "лъвовете"

Наказанието само засилва проблемите на „червените лъвове“ със селекцията, тъй като утре срещу България те ще бъдат без контузените Сеид Корач, Данел Синани, Лорен Янс и Кристофър Мартинс. Наказанието на Барейро не е едно, защото към него се присъединява и бившият централен защитник на ЦСКА Енес Махмутович. С това липсващите в отбора вече са половин дузина.

Ceлекционерът на Люксембург Джеф Щрасер изрази съжаление за многобройните отсъстващи играчи, но същевременно запази оптимистична нагласа за бъдещето.

“Контузените и наказаните футболисти ще бъдат заменени, така че във вторник на терена да излезе конкурентоспособен отбор – състав, който подхожда към мача с позитивна нагласа и запазва набраната инерция”, каза Щрасер.

“Въпреки че ситуацията не е лесна, фокусът остава насочен напред. Ситуацията е проста – играем с тези, които са здрави и са тук. И ще видим какво следва“, добави треньорът.

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