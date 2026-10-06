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Селекционерът на Люксембург се оплака от кадровите проблеми, но остава оптимист за мача с България

  • 6 окт 2026 | 01:18
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Журналистите в Люксембург нарекоха „гротескна развръзка“ случая с жълтия картон, получен в събота от Леандро Барейро в Естония, след като по-рано днес стана ясно, че в края на краищата халфът наистина ще бъде наказан за мача във вторник срещу България

Това беше и темата, която властваше на пресконференцията на националния селекционер на Люксембург в „Спортхотел Левек“, разположен в Липшерд. Срещата от 4-тия кръг на група С4 на турнира на УЕФА Лига на нациите е утре от 21.45 часа българско време на „Стад дьо Люксембург“ във Великото херцогство. 

Беше обяснено, че трима от важните фактори във федерацията – в това число и нейният вицепрезидент Марко Ришар, са били уверени след мача в Талин, че наказание за Барейро няма да има. Звездата на Бенфика изобщо не игра в срещата и се оказа, че объркването дали картонът е за него или за Марвин Мартенс е решено в последствие след преглед с видеоповторение.  

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Наказанието само засилва проблемите на „червените лъвове“ със селекцията, тъй като утре срещу България те ще бъдат без контузените Сеид Корач, Данел Синани, Лорен Янс и Кристофър Мартинс. Наказанието на Барейро не е едно, защото към него се присъединява и бившият централен защитник на ЦСКА Енес Махмутович. С това липсващите в отбора вече са половин дузина.

Ceлекционерът на Люксембург Джеф Щрасер изрази съжаление за многобройните отсъстващи играчи, но същевременно запази оптимистична нагласа за бъдещето.

“Контузените и наказаните футболисти ще бъдат заменени, така че във вторник на терена да излезе конкурентоспособен отбор – състав, който подхожда към мача с позитивна нагласа и запазва набраната инерция”, каза Щрасер.

“Въпреки че ситуацията не е лесна, фокусът остава насочен напред. Ситуацията е проста – играем с тези, които са здрави и са тук. И ще видим какво следва“, добави треньорът.

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