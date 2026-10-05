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Стана ясно защо Марин Петков беше освободен от лагера на България

  • 5 окт 2026 | 19:21
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Стана ясно защо Марин Петков беше освободен от лагера на България

Във вчерашния ден Марин Петков напусна лагера на България по лични причини, които бяха уважени от селекционера Атанас Рибарски и ръководството на БФС, но така и не бяха обявени. Днес стана ясно, че родният национал е станал баща.

Той ще пропусне утрешното гостуване на "лъвовете" в Люксембург в четвърти двубой от група C4 на Лигата на нациите.

Марин Петков напусна лагера на България
Марин Петков напусна лагера на България

"Националът Марин Петков стана баща, след като по-рано днес половинката му Александрина го дари с дъщеричка - Изабел! Целият екип на националния отбор пожелава на щастливите родители много любов, здраве и сбъднати мечти!", написаха от БФС.

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