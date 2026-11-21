Секирово бие в Карлово

Секирово (Раковски) се наложи с 3:2 в Карлово над местния Левски. Срещата е от 16-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Стана интригуващ двубой, с обрати в резултата. Димитър Петров даде аванс на гостите с гол в 21-ата минута. В първите 18 минути на втората част, Левски обърна след попадение на Росен Димитров и автогол на Георги Йотовски. В заключителните минути обаче „секирите“ показаха характер и измъкнаха трите точки. Първо Димитър Петров изравни в 81-ата минута, а пет по-късно Иван Гендов осъществи втория и победен обрат в срещата, като с това донесе скъпоценния успех за своя тим.

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