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Люксембург без голямата си звезда срещу "лъвовете"

  • 5 окт 2026 | 20:18
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Часове преди мача от група С4 на Лигата на нациите тимът на Люксембург получи горчива новина, след като се оказа, че във вторник ще се изправи срещу България без халфа на Бенфика Леандро Барейро. Срещата е от 21:45 часа на "Стад дьо Люксембург".

Но Футболната федерация на Люксембург обяви, че Барейро ще пропусне двубоя срещу "лъвовете" поради наказание.

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Всичко се случи в 84-тата минута на мача с Естония на 3 октомври, като първоначално е бил отчетен жълт картон на халфа на Бенфика за протест срещу реферско решение докато седи на резервната скамейка. Националът на Люксембург многократно се е обръщал към четвъртия съдия в Талин, търсейки обяснение дали санкцията е за него или не.

Убеден, че ще бъде наказан за следващия мач, Барейро хвърли фланелката си на тревата и седна на пейката. След мача УЕФА коригира дисциплинарния доклад, като уточни, че предупреждението е издадено на Марвин Мартинс, който също е бил сред резервите.

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Оттогава УЕФА разследва проблема и заключи, че картонът е бил предназначен за Барейро. А след като стана ясно, че няма да играе, той ще напусне и лагера на тима. Наказанието само засилва проблемите на "червените лъвове" със селекцията, тъй като утре срещу България те ще бъдат без контузените Сеид Корач, Данел Синани, Лоран Янс и Кристофър Мартинс.

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