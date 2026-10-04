Националният отбор вече е в Люксембург

Националният отбор по футбол пристигна в Люксембург. "Лъвовете", които снощи паднаха с 0:3 в Рейкявик, излетяха от Исландия малко след 10:00 часа местно време.



След полет с продължителност около три часа играчите на Атанас Рибарски кацнаха във Великото херцогство.



Утре нашите ще имат пресконференция и тренировка на "Стад де Люксембург", на който във вторник ще затворят големия цикъл в тазгодишното издание на Лига на нациите.

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Българският тим беше посрещнат в миниатюрната държава от доста по-приятно време - точно 20 градуса по Целзий, спрямо това в студената и сива исландска столица.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Люксембург

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