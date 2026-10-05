Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Пресконференция на Атанас Рибарски и тренировка на националите преди гостуването на Люксембург
  1. Sportal.bg
  2. България

Емил Ценов: Отборът има много по-голямо качество

  • 5 окт 2026 | 18:43
  • 215
  • 0
Емил Ценов: Отборът има много по-голямо качество

Полузащитникът Емил Ценов сподели очакванията си за утрешния сблъсък с Люксембург в Лигата на нациите. "Лъвовете" все още търсят първия си успех в групата, като със сигурност играчите на Атанас Рибарски ще искат да вземат реванш за загубата с 1:2 от този съперник на стадион "Христо Ботев" в Пловдив преди десетина дни. 

"За всички е ясно, че има някакво психологическо напрежение в отбора, което не ни позволява да разгърнем напълно възможностите си. Отборът има много по-голямо качество. Трябва да извоюваме няколко добри резултата с добра игра. Единствено това би ни помогнало да излезем от тази дупка. Негативните резултатите се трупат и това влияе на отбора.

Рибарски: Играчите могат много повече! Голямото текучество води го загуба на облик
Рибарски: Играчите могат много повече! Голямото текучество води го загуба на облик

За мен атмосферата в отбора е добра. Не смятам, че има някакви дразги между играчите. В първите мачове не бяхме разбрали точните и ясни задачи. Бяхме объркани на моменти. Срещу Исландия имахме почти едно полувреме на добро ниво в защита. Просто трябва да покажем повече в атака и да бъдем по-ефективни, за да можем да реализираме.

В първия мач ни победиха. Предполагам, че ще подходят по същия начин, щом това им е донесло успех. В нашия отбор има голяма промяна и ще има и в следващия мач. Ще направим едно коренно различно представяне и ще успеем да се поздравим с успеха", заяви Ценов.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Startphoto

Още от БГ Футбол

Левски и ЦСКА играят в един ден за Купата

Левски и ЦСКА играят в един ден за Купата

  • 5 окт 2026 | 15:56
  • 5167
  • 2
Маркус Гиздол: ЦСКА е име, което задължава! Тук се гонят успехи и титли

Маркус Гиздол: ЦСКА е име, което задължава! Тук се гонят успехи и титли

  • 5 окт 2026 | 15:45
  • 27403
  • 130
Ето какво ще прави Христо Янев в ЦСКА от сега нататък

Ето какво ще прави Христо Янев в ЦСКА от сега нататък

  • 5 окт 2026 | 15:21
  • 16505
  • 38
Тодор Киселичков: Заслужено спечелихме

Тодор Киселичков: Заслужено спечелихме

  • 5 окт 2026 | 15:20
  • 1054
  • 2
Вальо Илиев: Няма как случаен треньор да застане начело на ЦСКА - трябва ни победител

Вальо Илиев: Няма как случаен треньор да застане начело на ЦСКА - трябва ни победител

  • 5 окт 2026 | 15:14
  • 6431
  • 23
Ето как изглежда стадион "Българска армия" (снимки+видео)

Ето как изглежда стадион "Българска армия" (снимки+видео)

  • 5 окт 2026 | 14:50
  • 20457
  • 75
Виж всички

Водещи Новини

Рибарски: Играчите могат много повече! Голямото текучество води го загуба на облик

Рибарски: Играчите могат много повече! Голямото текучество води го загуба на облик

  • 5 окт 2026 | 18:45
  • 3976
  • 19
УЕФА наложи солени санкции след Левски - АЕК, обяви причините

УЕФА наложи солени санкции след Левски - АЕК, обяви причините

  • 5 окт 2026 | 18:12
  • 5733
  • 3
Тити Папазов е новият президент на БФБаскетбол

Тити Папазов е новият президент на БФБаскетбол

  • 5 окт 2026 | 17:00
  • 27923
  • 134
Маркус Гиздол: ЦСКА е име, което задължава! Тук се гонят успехи и титли

Маркус Гиздол: ЦСКА е име, което задължава! Тук се гонят успехи и титли

  • 5 окт 2026 | 15:45
  • 27403
  • 130
Ето как изглежда стадион "Българска армия" (снимки+видео)

Ето как изглежда стадион "Българска армия" (снимки+видео)

  • 5 окт 2026 | 14:50
  • 20457
  • 75
Ето какво ще прави Христо Янев в ЦСКА от сега нататък

Ето какво ще прави Христо Янев в ЦСКА от сега нататък

  • 5 окт 2026 | 15:21
  • 16505
  • 38