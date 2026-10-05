Емил Ценов: Отборът има много по-голямо качество

Полузащитникът Емил Ценов сподели очакванията си за утрешния сблъсък с Люксембург в Лигата на нациите. "Лъвовете" все още търсят първия си успех в групата, като със сигурност играчите на Атанас Рибарски ще искат да вземат реванш за загубата с 1:2 от този съперник на стадион "Христо Ботев" в Пловдив преди десетина дни.

"За всички е ясно, че има някакво психологическо напрежение в отбора, което не ни позволява да разгърнем напълно възможностите си. Отборът има много по-голямо качество. Трябва да извоюваме няколко добри резултата с добра игра. Единствено това би ни помогнало да излезем от тази дупка. Негативните резултатите се трупат и това влияе на отбора.

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За мен атмосферата в отбора е добра. Не смятам, че има някакви дразги между играчите. В първите мачове не бяхме разбрали точните и ясни задачи. Бяхме объркани на моменти. Срещу Исландия имахме почти едно полувреме на добро ниво в защита. Просто трябва да покажем повече в атака и да бъдем по-ефективни, за да можем да реализираме.

В първия мач ни победиха. Предполагам, че ще подходят по същия начин, щом това им е донесло успех. В нашия отбор има голяма промяна и ще има и в следващия мач. Ще направим едно коренно различно представяне и ще успеем да се поздравим с успеха", заяви Ценов.

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Снимки: Startphoto