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Де Минор се класира за финала в Пекин след отказване на Хуркач

  • 5 окт 2026 | 15:17
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Де Минор се класира за финала в Пекин след отказване на Хуркач

Алекс де Минор си осигури място на финала на турнира от категория ATP 500 в Пекин. Поставеният под номер 3 в схемата австралиец премина през полуфиналите след отказване на неговия съперник Хуберт Хуркач при резултат 6:4, 3:2 в полза на Де Минор.

Срещата започна равностойно, но Де Минор постепенно пое контрола върху разиграванията благодарение на бързината си и отличния си ретур. Австралиецът спечели първия сет с 6:4, като използва по най-добрия начин колебанията в сервиса на поляка.

Във втората част затрудненото придвижване на Хуберт Хуркач по корта стана все по-осезаемо. Полският тенисист, който премина през серия от тежки мачове в последните седмици, изпитваше сериозен дискомфорт и при изоставане от 2:3 гейма взе решение да прекрати участието си в двубоя.

За Алекс де Минор това е трети финал на ниво ATP Tour през 2026 година, след като по-рано през сезона спечели титлата в Ротердам. Успехът над Хуркач е и негова 16-а победа в турнири от категория ATP 500 през тази година.

В решаващия сблъсък за трофея в столицата на Китай австралиецът очаква победителя от другия полуфинален мач, в който един срещу друг се изправят Новак Джокович и Даниил Медведев.

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