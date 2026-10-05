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Димитър Митов играл за Абърдийн през почти цялата пролет с контузия

  • 5 окт 2026 | 13:40
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Димитър Митов играл за Абърдийн през почти цялата пролет с контузия

Вратарят на националния отбор на България Димитър Митов, който все още няма минути за новия си клуб Санкт Паули във Втора Бундеслига, е изкарал почти целия пролетен дял в предишния си клуб с контузия. Митов е имал сериозна травма на аддукторите, но от лоялност към бившия си клуб Абърдийн, е отложил операцията за след края на сезона, пише БТА.

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„Доновете“ останаха във втората половина на класирането след редовния сезон и играха в групата за оставане, като в един момент дори имаше опасност и да изпаднат. В този период Митов записа 13 мача – 12 за първенството и един за купата на страната със "суха мрежа", и помогна сериозно за стабилизирането на тима в последните месеци на изминалия сезон.

Веднага след края на кампанията българският национален вратар се подложил на операция на слабините, като последствията й отшумявали точно по време на трансфера в Санкт Паули. Сега вече е напълно възстановен и мотивиран да се пребори за титулярно място в отбора от Хамбург, където все още няма минути. “Пиратите” изпаднаха през миналата кампания от Бундеслигата, а в момента във второто ниво са на 8-о място със 7 точки след шест изиграни кръга.

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