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АЕК се разделя с Мартин Георгиев през зимата?

  • 11 ное 2026 | 10:29
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АЕК се разделя с Мартин Георгиев през зимата?

Българският защитник Мартин Георгиев е пред напускане на гръцкия футболен шампион АЕК, след като не успя да се пребори за място в състава, съобщава месното издание "Макелейо".

Мартин Георгиев игра малко при класическа победа на АЕК над ОФИ
Мартин Георгиев игра малко при класическа победа на АЕК над ОФИ

21-годишният Георгиев записа два мача като резерва от началото на сезона в първенството и още два в турнира за националната купа, но така и не успя да спечели доверието на старши треньора Марко Николич, което засилва спекулациите за предстояща раздяла още през зимата.Десният бек, който има четири срещи за националния отбор на България, беше привлечен от Славия през януари срещу 2 милиона евро с договор до лятото на 2030 година, но е играл в едва шест двубоя на гранда от Солун за 11 месеца.

От АЕК вече разглеждат варианти за привличане на нов десен защитник, тъй като се нуждаят от подсилване на позицията, след като Георгиев не можа да отговори на изискванията, пише още "Макелейо".

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